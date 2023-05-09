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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КТП
0:2
Перерыв
ХИК
0'
0:1
3' Гол
Maksim Stjopin
0:2
23' Гол
Пелтола Матти

Ход матча

3'
0:1
Maksim Stjopin
23'
0:2
Пелтола Матти
Лучшие коэффициенты
КТП
Ничья
ХИК
6.15
4.20
6.00
Все Коэффициенты
1
Лейслахти
Расмус
3
Нурмос
Ласси
5
Огунгбаро
Майкл
4
Клинкенберг
Дан
28
Де
Врис
Джек
21
Gabriel
Sandberg
18
Печиле
Дамьяно
7
Joni
Maekelae
10
Фуртадо
Уиллис
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
20
Simo
Roiha
1
Ост
Джесси
23
Соири
Пюрю
6
Хальме
Аапо
22
Райтала
Юкка
2
Оллила
Туомас
14
Пелтола
Матти
37
Танака
Атому
19
Паананен
Алекси
34
Maksim
Stjopin
42
Мерилуото
Кай
7
Хостикка
Сантери
КТП
ХИК

История личных встреч

КТП
ХИК

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

В
0:1
В
2:0
К
6:1
К
5:1
К
4:0
В
1:1
В
2:1
В
1:0
КЛ
2:2
КЛ
2:2
КЛ
0:0
КЛ
0:0
КС
3:0
В
0:1
В
6:1

Голы

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.2
0.8

Среднее время на гол

450
112

Всего голов

33
3

Голов в среднем за матч

3.3
0.6

Среднее время на гол

27
150

Всего голов

34
11

Голов в среднем за матч

2.27
0.73

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

39
122

Бомбардиры внутри турнира

КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 3 0.5
Фуртадо Уиллис 1 0.17
Мантатис Георгиос 0 0
Де Врис Джек 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 5 (1) 0.71
Мерилуото Кай 2 0.29
Topi Keskinen 1 0.14
Maksim Stjopin 1 0.14
Танака Атому 1 0.14
Оллила Туомас 1 0.14
Пелтола Матти 1 0.14
Райтала Юкка 0 0

Карточки

КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 3 0
Нурмос Ласси 2 0
Де Врис Джек 2 0
Simo Roiha 1 0
William Venta Akre 1 0
Michael Simoes Domingues IV 1 0
Фуртадо Уиллис 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оллила Туомас 2 0
Пелтола Матти 2 0
Тойвио Йоона 0 1
Хетемай Перпарим 1 0
Тони Коскела 1 0
Танака Атому 1 0
Райтала Юкка 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Радулович Боян 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Мерилуото Кай 1 0

Результаты матчей

КТП
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ХИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
КТП
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
9
КТП
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ХИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

0
10

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
1
50%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

КТП
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0
КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2 Яро - КТП 4:2 КТП - ЯПС 6:0 ПК-35 Хельсинки - КТП 0:1 КТП - Яро 2:1 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 0:2 Миккелин Паллоильят - КТП 3:0
ХИК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0
ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0

Результаты матчей

КТП
ХИК

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

КТП
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2:0 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
КуПС
 0:0 7 3 2 2 6 - 4 11
4.
Оулу
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
5.
Хонка
 0:2 7 2 3 2 5 - 5 9
6.
Хака
 2:0 6 2 2 2 10 - 9 8
7.
Ильвес
 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
9.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 6 5
10.
КТП
 0:2 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Мариехамн
 5 0 1 4 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2:0 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
КуПС
 0:0 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Хака
 2:0 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
Хонка
 0:2 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
КТП
 0:2 4 1 1 2 2 - 5 4
9.
Оулу
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
ХИК
 2:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
КуПС
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
4.
Хонка
 0:2 4 1 2 1 2 - 3 5
5.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
6.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Хака
 2:0 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Мариехамн
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
КТП
 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3 (1)
КТП Michael Simoes Domingues IV 3
Хонка Янсен Кевин 3
Оулу Коффей Эшли 3
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КуПС Попович Антон 3
Мариехамн Ндом Али 3
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Matti Peltola бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Maksim Stjopin бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КТП
Ничья
ХИК
6.15
4.20
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КТП 0:2 ХИК онлайн

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