Тур: 1. Стадион: Арто Тольса Арена.
0'
0:1
3' ГолMaksim Stjopin
0:2
23' ГолПелтола Матти
1:2
58' ГолSimo Roiha
60' Желтая карточкаТанака Атому
2:2
78' ГолMichael Simoes Domingues IV
82' Желтая карточкаMichael Simoes Domingues IV
2:3
84' ГолLiam Moeller
3:3
90' ГолФуртадо Уиллис
90' Желтая карточкаJoni Maekelae
90'+7
Ход матча
3'
0:1
23'
0:2
58'
60'
78'
84'
2:3
90'
3:3
90'
28
Де
Врис
Джек
20
Simo
Roiha
23
Соири
Пюрю
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Де Врис ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Simo RoihaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
59 Liam Moeller
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
КТП
ХИК
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.2
0.8
Среднее время на гол
450
112
Всего голов
33
3
Голов в среднем за матч
3.3
0.6
Среднее время на гол
27
150
Всего голов
34
11
Голов в среднем за матч
2.27
0.73
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
39
122
Бомбардиры внутри турнира
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues IV
|4
|0.67
|Фуртадо Уиллис
|2
|0.33
|Simo Roiha
|1
|0.17
|Joni Maekelae
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
|Де Врис Джек
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|5 (1)
|0.71
|Мерилуото Кай
|2
|0.29
|Topi Keskinen
|1
|0.14
|Maksim Stjopin
|1
|0.14
|Танака Атому
|1
|0.14
|Оллила Туомас
|1
|0.14
|Пелтола Матти
|1
|0.14
|Liam Moeller
|1
|0.14
|Райтала Юкка
|0
|0
Карточки
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|3
|0
|Нурмос Ласси
|2
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|2
|0
|Де Врис Джек
|2
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|Joni Maekelae
|1
|0
|William Venta Akre
|1
|0
|Фуртадо Уиллис
|1
|0
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танака Атому
|2
|0
|Оллила Туомас
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Тойвио Йоона
|0
|1
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
Результаты матчей
КТП
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ХИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
4
КТП
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
9
КТП
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ХИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
3
13
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
67%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
1
50%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
5
38%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
5
71%
76-90
Результаты последних матчей
КТП
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0
КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2 Яро - КТП 4:2 КТП - ЯПС 6:0 ПК-35 Хельсинки - КТП 0:1 КТП - Яро 2:1 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 0:2 Миккелин Паллоильят - КТП 3:0
ХИК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0
ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0
Результаты матчей
КТП
ХИК
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
КТП
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
43
15
25
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3 (1)
|Хонка
|Янсен Кевин
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|КуПС
|Ветели Йоона
|3
|Мариехамн
|Ндом Али
|3