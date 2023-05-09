Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
Ход матча
27'
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
16
Балисо
Янга
19
Onni
Suutari
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Onni SuutariНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 Rony HuhtalaНападающий
-
-
-
10 Lucas Morais
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Оулу
КуПС
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
12 матчей
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
Первый тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
8
22
Голов в среднем за матч
2
2.75
Среднее время на гол
45
32
Всего голов
14
24
Голов в среднем за матч
1.17
2
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
45
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|3 (1)
|0.5
|Лииматта Отсо
|2
|0.33
|Карялайнен Расмус
|1
|0.17
|Йокелайнен Никлас
|1
|0.17
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветели Йоона
|1
|0.14
|Сааринен Сет
|1
|0.14
|Попович Антон
|1
|0.14
|Саволайнен Саку
|1
|0.14
|Ниссилья Урхо
|1
|0.14
|Антви Клинтон
|1
|0.14
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|2
|1
|Балисо Янга
|3
|0
|Cristian Valencia III
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Riku Selander
|1
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Антон
|3
|0
|Ветели Йоона
|2
|0
|Коллинс Шичендже
|2
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Биспо Габриэл
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
КуПС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Оулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
7
3
Оулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
КуПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
7
3
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2
КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 1:1
КуПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1
КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0
Результаты матчей
Оулу
КуПС
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Оулу
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|4.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|5.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|6.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|10.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|4.
|0:2
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|Хонка
|Янсен Кевин
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|Мариехамн
|Ндом Али
|3
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|3