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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Оулу
0:2
Конец матча
КуПС
0'
27' Желтая карточка
Коффей Эшли
48' Желтая карточка
Биспо Габриэл
0:1
52' Гол
Туоминен Яссе
0:2
60' Гол
Ветели Йоона
88' Желтая карточка
Лампинен Пири
90' Желтая карточка
Ветели Йоона
90'+4
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
5
Аффи
Янн
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
16
Балисо
Янга
20
Лииматта
Отсо
8
Каллинен
Йере
7
Карялайнен
Расмус
9
Коффей
Эшли
19
Onni
Suutari
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
10
Ниссилья
Урхо
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
6
Саволайнен
Саку
19
Биспо
Габриэл
9
Туоминен
Яссе
Оулу
КуПС

История личных встреч

Оулу
КуПС

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

12 матчей

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

Первый тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

История матчей

В
2:1
В
0:3
В
2:0
В
0:2
К
1:0
К
2:6
КС
0:2
КЛ
1:0
В
3:1
В
2:5
КЛ
0:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

8
22

Голов в среднем за матч

2
2.75

Среднее время на гол

45
32

Всего голов

14
24

Голов в среднем за матч

1.17
2

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
45

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 3 (1) 0.5
Лииматта Отсо 2 0.33
Карялайнен Расмус 1 0.17
Йокелайнен Никлас 1 0.17
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветели Йоона 2 0.29
Саволайнен Саку 1 0.14
Туоминен Яссе 1 0.14
Сааринен Сет 1 0.14
Попович Антон 1 0.14
Ниссилья Урхо 1 0.14
Антви Клинтон 1 0.14
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 2 1
Балисо Янга 3 0
Cristian Valencia III 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Riku Selander 1 0
Rony Huhtala 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Паллас Ноа 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Антон 3 0
Ветели Йоона 3 0
Биспо Габриэл 2 0
Коллинс Шичендже 2 0
Антви Клинтон 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Лампинен Пири 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Результаты матчей

Оулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
КуПС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Оулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
КуПС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

7
3
Оулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
КуПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

7
3

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
4
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2
КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 1:1
КуПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1
КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0

Результаты матчей

Оулу
КуПС

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Оулу
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 4 2 1 14 - 6 14
2.
КуПС
 7 4 1 2 8 - 4 13
3.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Хонка
 7 2 3 2 5 - 5 9
5.
Хака
 6 2 2 2 10 - 9 8
6.
Оулу
 6 2 2 2 7 - 9 8
7.
Ильвес
 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
9.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 6 5
10.
КТП
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Мариехамн
 5 0 1 4 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
КуПС
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Хака
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
КТП
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хонка
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 6 1
10.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
КуПС
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
ХИК
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Хака
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Мариехамн
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
КТП
 2 0 0 2 2 - 5 0
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
КТП Michael Simoes Domingues IV 4 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3 (1)
Хонка Янсен Кевин 3
Оулу Коффей Эшли 3
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КуПС Попович Антон 3
КуПС Ветели Йоона 3
Мариехамн Ндом Али 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Саволайнен Саку сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Туоминен Яссе бьет в цель!
    • Желтая карточка
      48'
      Биспо Габриэл получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      27'
      Ashley Coffey получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оулу 0:2 КуПС онлайн

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