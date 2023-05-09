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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
0:2
Перерыв
Хака
0'
0:1
30' Гол
Роджерсон Логан
42' Желтая карточка
0:2
43' Гол
Лескано Хуан

Ход матча

30'
0:1
Роджерсон Логан
(Лескано Хуан)
42'
 
43'
0:2
Лескано Хуан
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Хака
5.00
3.64
5.00
Все Коэффициенты
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
32
Mateo
Ortiz
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
7
Бук
Клесио
88
Коскинен
Отсо
15
Арко-Менса
Эдмунд
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
25
Херберт
Антони
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
17
Лайне
Янне-Пекка
15
Пурме
Тино
8
Сийра
Тууре
18
Магута
Райан
11
Роджерсон
Логан
9
Лескано
Хуан
Хонка
Хака

История личных встреч

Хонка
Хака

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

93.3%
26.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

30 матчей

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

В
1:1
В
1:1
В
2:1
В
3:2
В
0:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:2
В
1:1
И
2:2
И
1:0
И
0:4
К
2:1
Р
3:2
В
1:0
В
2:2
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:4
В
1:1
В
2:2
КЛ
4:2
В
2:0
В
4:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
1:0
К
0:1
В
7:0

Голы

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.21
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.21

Среднее время на гол

72
74

Всего голов

51
37

Голов в среднем за матч

1.7
1.23

Тотал матчей

2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янсен Кевин 3 (1) 0.43
Бук Клесио 1 0.14
Коскинен Отсо 1 0.14
Воутилайнен Джерри 0 0
Florian Krebs2 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 2 0.33
Лайне Янне-Пекка 1 (1) 0.17
Роджерсон Логан 1 0.17
Магута Райан 1 0.17
Сийра Тууре 1 0.17
Фриберг Никлас 1 0.17
Аувинен Ээро-Матти 1 0.17
Пурме Тино 1 0.17
Fallou Ndiaye 1 0.17

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Florian Krebs2 2 0
Аалто Хенри 1 0
Янсен Кевин 1 0
Бук Клесио 1 0
Эрнандес Алдайр 1 0
Коски Вилле 1 0
Алегрия Хуан 1 0
Mateo Ortiz 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайне Янне-Пекка 2 0
Fallou Ndiaye 2 0
Сийра Тууре 1 0
Фриберг Никлас 1 0
Stavros Zarokostas 1 0
Магута Райан 1 0

Результаты матчей

Хонка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хака
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
7
Хонка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хака
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1
Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2
Хака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2
СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1

Результаты матчей

Хонка
Хака

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хонка
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2:0 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
КуПС
 0:0 7 3 2 2 6 - 4 11
4.
Оулу
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
5.
Хонка
 0:2 7 2 3 2 5 - 5 9
6.
Хака
 2:0 6 2 2 2 10 - 9 8
7.
Ильвес
 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
9.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 6 5
10.
КТП
 0:2 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Мариехамн
 5 0 1 4 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2:0 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
КуПС
 0:0 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Хака
 2:0 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
Хонка
 0:2 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
КТП
 0:2 4 1 1 2 2 - 5 4
9.
Оулу
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
2.
ХИК
 2:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
КуПС
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
4.
Хонка
 0:2 4 1 2 1 2 - 3 5
5.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
6.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Хака
 2:0 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Мариехамн
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
КТП
 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3 (1)
КТП Michael Simoes Domingues IV 3
Хонка Янсен Кевин 3
Оулу Коффей Эшли 3
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КуПС Попович Антон 3
Мариехамн Ндом Али 3
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Магута Райан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Лескано Хуан бьет в цель!
  • 30'
    Лескано Хуан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Роджерсон Логан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Хака.
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Хонка
Ничья
Хака
5.00
3.64
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