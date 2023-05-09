Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
Ход матча
30'
0:1
42'
43'
0:2
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
32
Mateo
Ortiz
12
Хакала
Аату
15
Пурме
Тино
18
Магута
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
32 Mateo OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Dario Naamo
-
17 Lauri Laine
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Магута РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Хонка
Хака
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.3%
26.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
30 матчей
36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.21
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.21
Среднее время на гол
72
74
Всего голов
51
37
Голов в среднем за матч
1.7
1.23
Тотал матчей
2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.43
|Бук Клесио
|1
|0.14
|Коскинен Отсо
|1
|0.14
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Florian Krebs2
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|2
|0.33
|Лайне Янне-Пекка
|1 (1)
|0.17
|Роджерсон Логан
|1
|0.17
|Магута Райан
|1
|0.17
|Сийра Тууре
|1
|0.17
|Фриберг Никлас
|1
|0.17
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.17
|Пурме Тино
|1
|0.17
|Fallou Ndiaye
|1
|0.17
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Florian Krebs2
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Янсен Кевин
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Эрнандес Алдайр
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Алегрия Хуан
|1
|0
|Mateo Ortiz
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Fallou Ndiaye
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Фриберг Никлас
|1
|0
|Stavros Zarokostas
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хака
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
7
Хонка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хака
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
8
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1
Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2
Хака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2
СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1
Результаты матчей
Хонка
Хака
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хонка
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
15
23
15
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|4.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|5.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|6.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|10.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|4.
|0:2
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|Хонка
|Янсен Кевин
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|Мариехамн
|Ндом Али
|3
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|3