Тур: 7. Стадион: Финнведсваллен. Зрители: 1806
3:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаСтанисич Оливер
1:0
18' ГолЭнгвалль Густав
2:0
22' ПенальтиБастос Марко
2:1
28' ГолEliton Junior
3:1
55' ГолЭнгвалль Густав
90'+6
Ход матча
15'
18'
22'
2:0
28'
2:1
55'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 7
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
22
Терн
Симон
19
Бастос
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Вернаму
Варберг БоИС
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.22
Среднее время на гол
55
73
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
2.11
0.88
Среднее время на гол
42
102
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.88
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
85
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|2
|0.29
|Бастос Марко
|2 (1)
|0.29
|Йоханссон Оскар
|1
|0.14
|Берг Виктор
|0
|0
|Hampus Naesstroem
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eliton Junior
|1
|0.14
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.14
|Альфонси Оливер
|1
|0.14
|Oemuer Pektas
|1
|0.14
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Vinicius Nogueira
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Evaldo Neto
|0
|1
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eliton Junior
|3
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Транберг Робин
|1
|0
|Станисич Оливер
|1
|0
|Лушаку Исмет
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Vilmer Roennberg
|1
|0
|Maxime Sainte
|1
|0
|Vinicius Nogueira
|1
|0
|Yassine El Ouatki
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Варберг БоИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Вернаму
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
0
1
Вернаму
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Варберг БоИС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
4
31%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
5
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1
Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1
Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3
Результаты матчей
Вернаму
Варберг БоИС
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
16
16
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|5 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|3