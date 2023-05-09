  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 1806
Вернаму
3:1
Конец матча
Варберг БоИС
0'
15' Желтая карточка
Станисич Оливер
1:0
18' Гол
Энгвалль Густав
2:0
22' Пенальти
Бастос Марко
2:1
28' Гол
Eliton Junior
3:1
55' Гол
Энгвалль Густав
90'+6
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
22
Терн
Симон
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
14
Энгвалль
Густав
19
Бастос
Марко
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
40
Дальстрём
Никлас
4
Станисич
Оливер
12
Vilmer
Roennberg
7
Транберг
Робин
39
Yassine
El
Ouatki
21
Карлссон
Виктор
14
Альфонси
Оливер
11
Eliton
Junior
17
Аль-Хамлави
Ассад
Вернаму
4-3-3
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Вернаму
Варберг БоИС

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
А
1:0
А
3:0
ТМК
2:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:0
С
5:0
С
0:2
С
2:1
С
6:2
С
1:1
С
3:3
С
1:2
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.22

Среднее время на гол

55
73

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

2.11
0.88

Среднее время на гол

42
102

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.88
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
85

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 2 0.29
Бастос Марко 2 (1) 0.29
Йоханссон Оскар 1 0.14
Берг Виктор 0 0
Hampus Naesstroem 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eliton Junior 1 0.14
Аль-Хамлави Ассад 1 0.14
Альфонси Оливер 1 0.14
Oemuer Pektas 1 0.14
Линднер Йоаким 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Vinicius Nogueira 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Вендерсон 2 0
Evaldo Neto 0 1
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eliton Junior 3 0
Ле Ру Люк 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Транберг Робин 1 0
Станисич Оливер 1 0
Лушаку Исмет 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Vilmer Roennberg 1 0
Maxime Sainte 1 0
Vinicius Nogueira 1 0
Yassine El Ouatki 1 0

Результаты матчей

Вернаму
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Варберг БоИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Вернаму
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

0
1
Вернаму
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Варберг БоИС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
4
31%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
5
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1
Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1
Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3

Результаты матчей

Вернаму
Варберг БоИС

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 20 - 4 21
2.
Эльфсборг
 7 5 1 1 18 - 7 16
3.
Хеккен
 7 5 0 2 17 - 8 15
4.
ИФК Норрчепинг
 7 4 2 1 11 - 6 14
5.
Кальмар
 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
Юргорден
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Броммапойкарна
 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 8 9
9.
Хальмстад
 7 3 0 4 7 - 14 9
10.
Мьельбю
 7 2 3 2 5 - 5 9
11.
Хаммарбю
 7 2 1 4 8 - 12 7
12.
Дегерфорс
 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Гётеборг
 7 1 2 4 7 - 6 5
14.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Сириус
 7 0 5 2 8 - 12 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 4 3 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Юргорден
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Хальмстад
 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Хаммарбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
9.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
10.
Дегерфорс
 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 1 - 7 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Броммапойкарна
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Мьельбю
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Гётеборг
 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Дегерфорс
 3 0 0 3 1 - 11 0
16.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Эльфсборг Ондрейка Якоб 5 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Хальмстад Сведберг Джонатан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Victor Karlsson сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Вернаму 3:1 Варберг БоИС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     