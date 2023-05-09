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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 6.
Ландскруна
 
Прерван
Хельсинборг

Ход матча

10'
 
Philip Reinhold
15'
0:1
Amin Al-Hamawi
(Лупер Вильгельм)
53'
Ousmane Diawara
(Melker Widell)
1:1
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Хельсинборг
6.10
3.44
4.10
Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
6
Philip
Andersson
I
13
Erik
Hedenquist
5
Edvin
Dahlqvist
15
Melker
Widell
12
Йонссон
Мелкер
8
Дзабич
Робин
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
47
Kofi
Fosuhene
Asare
1
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
4
Рогне
Томас
11
Ринг
Эрик
27
Benjamin
Acquah
5
Хольст
Фредерик
16
Ervin
Gigovac
13
Лупер
Вильгельм
33
Amar
Muhsin
15
Amin
Al-Hamawi
Ландскруна
4-3-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Ландскруна
Хельсинборг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
1:1
ШК
2:4

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Melker Widell 1 0.2
Kofi Fosuhene Asare 1 0.2
Ousmane Diawara 1 0.2
Рапп Йохан 1 0.2
Дзабич Робин 1 0.2
Эгнелль Адам 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 1 0.2
Benjamin Acquah 1 0.2
Amin Al-Hamawi 1 0.2
Лупер Вильгельм 0 0
Ervin Gigovac 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Camil Jebara 2 1
Дзабич Робин 2 0
Erik Hedenquist 2 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Jesper Strid 1 0
Melker Widell 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Reinhold 3 0
Хелльборг Адам 3 0
Benjamin Acquah 2 0
Хольст Фредерик 1 0
Лупер Вильгельм 1 0
Хеллман Эмиль 1 0
Victor Blixt 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Ландскруна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хельсинборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
2
Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3
Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0
Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0

Результаты матчей

Ландскруна
Хельсинборг

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 7 5 1 1 18 - 9 16
2.
Вестерос
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
ГАИС
 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Эстерсунд
 6 3 3 0 10 - 5 12
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Браге
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Йёнчёпинг
 6 2 4 0 12 - 10 10
8.
Сундсвалль
 7 3 0 4 11 - 15 9
9.
Эребру
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Гефле
 6 2 1 3 4 - 7 7
11.
Ландскруна
 5 2 0 3 5 - 8 6
12.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Эргрюте
 6 0 4 2 7 - 10 4
14.
Хельсинборг
 5 1 0 4 3 - 6 3
15.
Треллеборг
 6 1 0 5 8 - 13 3
16.
Сковде АИК
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Браге
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Ландскруна
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Гефле
 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
15.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
ГАИС
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
11.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
16.
Треллеборг
 3 0 0 3 3 - 8 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
ГАИС Линдберг Юлиус 5
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 5
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 4
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Melker Widell сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Ousmane Diawara бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Лупер Вильгельм сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Amin Al-Hamawi бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Philip Rejnhold получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Хельсинборг
6.10
3.44
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ландскруна - Хельсинборг онлайн

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