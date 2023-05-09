Тур: 6.
Прерван
Ход матча
10'
15'
53'
1:1
20
Camil
Jebara
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Jesper Strid
-
23 Max Nilsson
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ринг ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Victor Blixt
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
История личных встреч
Ландскруна
Хельсинборг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Melker Widell
|1
|0.2
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0.2
|Ousmane Diawara
|1
|0.2
|Рапп Йохан
|1
|0.2
|Дзабич Робин
|1
|0.2
|Эгнелль Адам
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|1
|0.2
|Benjamin Acquah
|1
|0.2
|Amin Al-Hamawi
|1
|0.2
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Camil Jebara
|2
|1
|Дзабич Робин
|2
|0
|Erik Hedenquist
|2
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Melker Widell
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Reinhold
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Benjamin Acquah
|2
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|0
|Хеллман Эмиль
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Ландскруна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хельсинборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
2
Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3
Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0
Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0
Результаты матчей
Ландскруна
Хельсинборг
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|5
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|4
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2