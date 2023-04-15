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Китай: Суперлига
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Ухань Три Таунс
0:0
Первый тайм: 8'
Шанхай СИПГ
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Ухань Три Таунс
Ничья
Шанхай СИПГ
2.70
3.60
3.45
Все Коэффициенты
22
Лю
Дяньцзо
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
4
Вэй
Ши-Хао
9
Якубу
Абдул-Азиз
11
Давидсон
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
24
Варгас
Матиас
6
Хуэй-Кан
Цай
16
Xin
Xu
11
Вэньцзюнь
Люй
10
Пинк
Маркус
8
Оскар
дос
Сантос
7
Лэй
У
Ухань Три Таунс
3-4-3
Шанхай СИПГ
3-4-3

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Шанхай СИПГ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:1
С
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4
Команда И В Н П Г О
1.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Чанчунь Ятай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Далянь Ифан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ухань Три Таунс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Шанхай СИПГ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Далянь Ифан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шанхай СИПГ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Чанчунь Ятай
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чанчунь Ятай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ухань Три Таунс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Далянь Ифан
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hankou Cultural Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ухань Три Таунс
Ничья
Шанхай СИПГ
2.70
3.60
3.45
Все Коэффициенты
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