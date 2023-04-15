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Китай: Суперлига
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Ухань Три Таунс
0:2
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
23' Желтая карточка
Браунинг Тайас
58' Желтая карточка
Хуэй-Кан Цай
0:1
64' Гол
Паулиньо Пауло
65' Желтая карточка
Гао Чжуньи
0:2
79' Гол
Паулиньо Пауло
90'+5

Ход матча

23'
 
Браунинг Тайас
26'
Denny Wang
Ханьвэнь Дэн
 
46'
Dinghao Yan
Якубу Абдул-Азиз
 
49'
Yang Li3
Сантос Уоллес
 
58'
 
Хуэй-Кан Цай
61'
 
Паулиньо Пауло
Варгас Матиас
62'
 
Мирахметджан Музеппер
Xin Xu
64'
0:1
Паулиньо Пауло
(Лэй У)
65'
Гао Чжуньи
 
72'
Zhang Hui
Се Пэнфэй
 
72'
Xiaobin Zhang II
Чао Хэ
 
73'
 
Ли Шуай I
Шэньчао Ван
79'
0:2
Паулиньо Пауло
90'
 
Чжэнь Вэй
Пинк Маркус

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 6 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
22
Лю
Дяньцзо
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
4
Вэй
Ши-Хао
9
Якубу
Абдул-Азиз
11
Давидсон
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
24
Варгас
Матиас
6
Хуэй-Кан
Цай
16
Xin
Xu
11
Вэньцзюнь
Люй
10
Пинк
Маркус
8
Оскар
дос
Сантос
7
Лэй
У
Ухань Три Таунс
3-4-3
Шанхай СИПГ
3-4-3

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Шанхай СИПГ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:1
С
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Пауло 2 2
Лэй У 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гао Чжуньи 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шанхай СИПГ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Шанхай СИПГ

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Чжэцзян Профессионал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чанчунь Ятай Тан Лонг 1
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 1
Мэйчжоу Хакка Chugui Ye 1
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1
Бэйцзин Гоань Соуза Жосеф 1
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 1
Шанхай СИПГ Хуэй-Кан Цай 1
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Якубу Абдул-Азиз уходит с поля. Dinghao Yan выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Ханьвэнь Дэн уходит с поля. Denny Wang выходит вместо него
    • Желтая карточка
      23'
      Браунинг Тайас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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