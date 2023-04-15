Тур: 1. Стадион: Hankou Cultural Sports Centre. Главный судья: Lei Zhang
0:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаБраунинг Тайас
58' Желтая карточкаХуэй-Кан Цай
0:1
64' ГолПаулиньо Пауло
65' Желтая карточкаГао Чжуньи
0:2
79' ГолПаулиньо Пауло
90'+5
Ход матча
23'
58'
64'
0:1
65'
73'
79'
0:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
6 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
16
Xin
Xu
10
Пинк
Маркус
7
Лэй
У
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
-
1 Fei Wu
-
2 Yang Li3
-
-
-
-
-
28 Denny Wang
-
32 Haidong Lu
-
40 Zhang Hui
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
2 Ли АнЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
29 Чжан Хуачэнь
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Шанхай СИПГ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Пауло
|2
|2
|Лэй У
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гао Чжуньи
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шанхай СИПГ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Шанхай СИПГ
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|2
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|1
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|1
|Мэйчжоу Хакка
|Chugui Ye
|1
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1
|Бэйцзин Гоань
|Соуза Жосеф
|1
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|1
|Шанхай СИПГ
|Хуэй-Кан Цай
|1
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1