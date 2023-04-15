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Китай: Суперлига
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Xing Qi
Далянь Ифан
2:1
Конец матча
Наньтун Чжиюнь
0'
1:0
4' Гол
Ян Ксиангчуанг
2:0
7' Гол
Ян Ксиангчуанг
2:1
26' Гол
Балде Ромарио
30' Желтая карточка
Wei Liu2
86' Желтая карточка
Yan Wu
90'+6

Ход матча

4'
Ян Ксиангчуанг
1:0
7'
Ян Ксиангчуанг
2:0
26'
2:1
Балде Ромарио
(Ming Yang Yang)
30'
 
Wei Liu2
46'
 
Wu Xu
Лю Хуань
64'
Cesar Manzoki
Ян Ксиангчуанг
 
70'
 
Kamiran Halimurat
Кастильо Роман
70'
 
Zilei Jiang
Junmin Xu
70'
 
Xiangbin Li
Морелатто Лукас
81'
Zhenao Wang
Мамба Стрели
 
84'
 
Haoqian Zheng
Yeljan Shinar
86'
Yan Wu
 
89'
Yu Wang
Yu Fei
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 221 Количество передач 493
  • 47 Владение мячом, % 53
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
4
Vas
Nunez
2
Longchang
Lin
23
Yin
Shang
28
Yu
Fei
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
7
Линь
Лянмин
39
Ян
Ксиангчуанг
11
Мамба
Стрели
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
14
Брессан
Матеус
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
6
Ming
Yang
Yang
8
Морелатто
Лукас
33
Song
Wang
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
10
Junmin
Xu
Далянь Ифан
4-3-3
Наньтун Чжиюнь
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 2 2
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балде Ромарио 1 1
Ming Yang Yang 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yan Wu 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wei Liu2 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1
Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 0:2 Куньшань - Наньтун Чжиюнь 0:0

Результаты матчей

Далянь Ифан
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Чжэцзян Профессионал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чанчунь Ятай Тан Лонг 1
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 1
Мэйчжоу Хакка Chugui Ye 1
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1
Бэйцзин Гоань Соуза Жосеф 1
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 1
Шанхай СИПГ Хуэй-Кан Цай 1
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Yu Fei уходит с поля. Yu Wang выходит вместо него
  • Желтая карточка
    86'
    Ву Ян получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Yeljan Shinar уходит с поля. Haoqian Zheng выходит вместо него
  • 81'
    Мамба Стрели уходит с поля. Женао Ван выходит вместо него
  • 70'
    Морелатто Лукас уходит с поля. Xiangbin Li выходит вместо него
  • 70'
    Junmin Xu уходит с поля. Zilei Jiang выходит вместо него
  • 70'
    Кастильо Роман уходит с поля. Kamiran Halimurat выходит вместо него
  • 64'
    Ян Ксиангчуанг уходит с поля. Cesar Manzoki выходит вместо него
  • 46'
    Лю Хуань уходит с поля. Wu Xu выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Wei Liu получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Миньян Ян сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Балде Ромарио бьет в цель!
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