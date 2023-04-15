Тур: 1. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Xing Qi
2:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЯн Ксиангчуанг
2:0
7' ГолЯн Ксиангчуанг
2:1
26' ГолБалде Ромарио
30' Желтая карточкаWei Liu2
86' Желтая карточкаYan Wu
90'+6
Ход матча
4'
1:0
7'
2:0
26'
2:1
30'
70'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
221 Количество передач 493
-
47 Владение мячом, % 53
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
23
Yin
Shang
28
Yu
Fei
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
11
Мамба
Стрели
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
33
Song
Wang
10
Junmin
Xu
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Yin ShangЗащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
-
14 Jiahui HuangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мамба СтрелиНападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Le Liu
-
35 Yu Wang
-
26 Ming'an Cui
-
-
-
19 Zhenao Wang
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Junmin XuНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
20 Хуан ЦунПолузащитник
-
-
3 Jie Wang
-
-
2 Lai Wei
-
25 Kang Cao
-
27 Wu Xu
-
-
-
30 Xiangbin Li
-
5 Sheng Ma
-
Главный тренер: David Patricio
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|2
|2
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балде Ромарио
|1
|1
|Ming Yang Yang
|0
|0
Карточки
Результаты матчей
Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1
Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 0:2 Куньшань - Наньтун Чжиюнь 0:0
Результаты матчей
Далянь Ифан
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Далянь Ифан
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|2
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|1
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|1
|Мэйчжоу Хакка
|Chugui Ye
|1
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1
|Бэйцзин Гоань
|Соуза Жосеф
|1
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|1
|Шанхай СИПГ
|Хуэй-Кан Цай
|1
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1