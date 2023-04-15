  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Kun Ai
Чжэцзян Профессионал
0:0
Первый тайм: 9'
Чанчунь Ятай
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Чанчунь Ятай
1.60
4.50
6.00
Все Коэффициенты
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
3
Chang
Wang
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
31
Bin
Gu
29
Цзяци
Чжан
6
Junsheng
Yao
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
11
Андрияшевич
Франко
23
Yake
Wu
2
Abduhamit
Abdugheni
21
Qi
Cui
4
Окоре
Жорес
17
Hong
Li
10
Сержиньо
Солер
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
11
Sabit
Abdusalam
Чжэцзян Профессионал
4-4-2
Чанчунь Ятай
4-4-2

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Чанчунь Ятай

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
0:0
К
4:0
КЛГП
0:0
ПЛК
1:1
ПЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
135

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0
Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2
Команда И В Н П Г О
1.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Чанчунь Ятай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Далянь Ифан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ухань Три Таунс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Шанхай СИПГ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Далянь Ифан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шанхай СИПГ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Чанчунь Ятай
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чанчунь Ятай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ухань Три Таунс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Далянь Ифан
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Чанчунь Ятай
1.60
4.50
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Чжэцзян Профессионал 0:0 Чанчунь Ятай онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Чжэцзян Профессионал
Чанчунь Ятай
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 