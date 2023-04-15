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Китай: Суперлига
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Kun Ai
Чжэцзян Профессионал
0:2
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
50' Желтая карточка
Цзяци Чжан
0:1
80' Гол
Тан Лонг
0:2
88' Гол
Сержиньо Солер
90'+6

Ход матча

50'
Цзяци Чжан
 
63'
 
Леонардо Родригес
Sabit Abdusalam
64'
Куасси Жан
Ulrich Ewolo
 
65'
Tixiang Li
Bin Gu
 
72'
 
Chengjian Liao
Abduhamit Abdugheni
80'
0:1
Тан Лонг
(Hong Li)
83'
Shengpan Ji
Junsheng Yao
 
88'
0:2
Сержиньо Солер
(Цуль Петер)
89'
Di Gao
Цзяци Чжан
 
90'
 
Yongjing Cao
Jinxian Wang

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
3
Chang
Wang
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
6
Junsheng
Yao
29
Цзяци
Чжан
31
Bin
Gu
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
23
Yake
Wu
2
Abduhamit
Abdugheni
21
Qi
Cui
4
Окоре
Жорес
17
Hong
Li
10
Сержиньо
Солер
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
11
Sabit
Abdusalam
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Чанчунь Ятай
4-4-2

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Чанчунь Ятай

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
0:0
К
4:0
КЛГП
0:0
ПЛК
1:1
ПЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тан Лонг 1 1
Сержиньо Солер 1 1
Цуль Петер 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чанчунь Ятай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чанчунь Ятай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0
Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Чанчунь Ятай

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Чжэцзян Профессионал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чанчунь Ятай Тан Лонг 1
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 1
Мэйчжоу Хакка Chugui Ye 1
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1
Бэйцзин Гоань Соуза Жосеф 1
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 1
Шанхай СИПГ Хуэй-Кан Цай 1
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Jinxian Wang уходит с поля. Yongjing Cao выходит вместо него
  • 89'
    Цзяци Чжан уходит с поля. Гао Ди выходит вместо него
  • 88'
    Цуль Петер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Сержиньо Солер бьет в цель!
  • 83'
    Junsheng Yao уходит с поля. Shengpan Ji выходит вместо него
  • 80'
    Hong Li сделал результативную передачу.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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