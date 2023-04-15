Тур: 1. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Kun Ai
0:2
Конец матча
Ход матча
50'
65'
88'
0:2
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
31
Bin
Gu
30
Мушекви
Няша
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
17
Hong
Li
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
29
Тан
Лонг
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
- Полузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
17 Куасси ЖанНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
15 Haoxiang Jin
-
16 Shengxin Bao
-
-
-
21 Shengpan Ji
-
37 Fangze Ning
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
- Защитник
-
17 Hong LiЗащитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Jie SunЗащитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Полузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
38 Ning Lu
-
24 Zhiyu Yan
-
34 Yiran He
-
36 Chao Fan
-
7 Yun Liu
-
31 Lishan Shi
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Чанчунь Ятай
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тан Лонг
|1
|1
|Сержиньо Солер
|1
|1
|Цуль Петер
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чанчунь Ятай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чанчунь Ятай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0
Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Чанчунь Ятай
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|2
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|1
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|1
|Мэйчжоу Хакка
|Chugui Ye
|1
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1
|Бэйцзин Гоань
|Соуза Жосеф
|1
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|1
|Шанхай СИПГ
|Хуэй-Кан Цай
|1
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1