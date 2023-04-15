1:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолChugui Ye
34' Желтая карточкаTze-Nam Yue
53' Желтая карточкаДугалич Раде
1:1
54' ПенальтиЧжанг Сичже
58' Желтая карточкаZhechao Chen
60' Желтая карточкаЛи Лэй
64' Желтая карточкаХунбо Инь
67' Желтая карточкаLiang Shi
87' Желтая карточкаСоуза Жосеф
90'+4
Ход матча
19'
0:1
34'
53'
54'
1:1
58'
58'
60'
64'
67'
70'
78'
81'
82'
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
22
Дабао
Юй
4
Ли
Лэй
45
Адеми
Ариян
10
Чжанг
Сичже
17
Liyn
Yang
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
38
Yongjia
Li
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеНападающий
-
17 Liyn YangНападающий
- Запасные игроки
-
34 Сень ХоуВратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Hao Fang
-
15 Tianyi Gao
-
26 Yang Bai
-
-
20 Ziming Wang
-
43 Wenhao Jiang
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
-
19 Yilin Yang
-
21 Wei Wang
-
-
37 Guokang Chen
-
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Мэйчжоу Хакка
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чжанг Сичже
|1 (1)
|1
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chugui Ye
|1
|1
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|1
|0
|Liang Shi
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0
Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0
Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|2
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|1
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|1
|Мэйчжоу Хакка
|Chugui Ye
|1
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1
|Бэйцзин Гоань
|Соуза Жосеф
|1
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|1
|Шанхай СИПГ
|Хуэй-Кан Цай
|1
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1