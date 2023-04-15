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Китай: Суперлига
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Бэйцзин Гоань
1:1
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
0:1
19' Гол
Chugui Ye
34' Желтая карточка
Tze-Nam Yue
53' Желтая карточка
Дугалич Раде
1:1
54' Пенальти
Чжанг Сичже
58' Желтая карточка
Zhechao Chen
60' Желтая карточка
Ли Лэй
64' Желтая карточка
Хунбо Инь
67' Желтая карточка
Liang Shi
87' Желтая карточка
Соуза Жосеф
90'+4

Ход матча

19'
0:1
Chugui Ye
34'
 
Tze-Nam Yue
53'
 
Дугалич Раде
54'
Чжанг Сичже
1:1
58'
 
Zhechao Chen
58'
 
Yilin Yang
Chugui Ye
60'
Ли Лэй
 
64'
 
Хунбо Инь
67'
 
Liang Shi
70'
Ziming Wang
Liyn Yang
 
76'
 
Weihui Rao
Zhechao Chen
78'
Hao Fang
Адегбенро Самуэль
 
78'
Tianyi Gao
Чи Чжунго
 
81'
Кан Сан-У
Чжанг Сичже
 
82'
 
Jie Chen
Yongjia Li
87'
Соуза Жосеф
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
22
Дабао
Юй
4
Ли
Лэй
45
Адеми
Ариян
5
Соуза
Жосеф
6
Чи
Чжунго
11
Адегбенро
Самуэль
10
Чжанг
Сичже
17
Liyn
Yang
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
38
Yongjia
Li
13
Liang
Shi
7
Chugui
Ye
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
9
Лобжанидзе
Элгуя
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Мэйчжоу Хакка

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:0
С
2:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чжанг Сичже 1 (1) 1
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chugui Ye 1 1

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Жосеф 1 0
Ли Лэй 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 1 0
Liang Shi 1 0
Хунбо Инь 1 0
Zhechao Chen 1 0
Tze-Nam Yue 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0
Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0
Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Чжэцзян Профессионал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чанчунь Ятай Тан Лонг 1
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 1
Мэйчжоу Хакка Chugui Ye 1
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1
Бэйцзин Гоань Соуза Жосеф 1
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 1
Шанхай СИПГ Хуэй-Кан Цай 1
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      34'
      Tze-Nam Yue получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Chugui Ye бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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