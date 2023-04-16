  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Лю Вэй
Тянцзинь Тэда
0:1
Второй тайм: 53'
Шицзячжуан
0'
29' Желтая карточка
Мин Тянь
38' Желтая карточка
Давид Андухар
0:1
43' Гол
Локадия Юрген

Ход матча

29'
Мин Тянь
 
38'
Давид Андухар
 
43'
0:1
Локадия Юрген
(Овусу-Секьере Деабеас)
46'
 
Honglue Zhao
Xiaotian Yang

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Шицзячжуан
4.30
3.30
4.28
Все Коэффициенты
26
Jiamin
Xu
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
10
Фарлей
Роса
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
15
Мин
Тянь
9
Берич
Роберт
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
15
Peng
Wang
III
16
Kaimu
Zheng
28
Xiaotian
Yang
9
Локадия
Юрген
10
Oscar
Taty
Maritu
31
Овусу-Секьере
Деабеас
Тянцзинь Тэда
3-5-2
Шицзячжуан
3-4-3

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Шицзячжуан

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
1:1
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
4:3

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.2
0.33

Среднее время на гол

40
270

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.91
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
99

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 1 1
Овусу-Секьере Деабеас 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Андухар 1 0
Мин Тянь 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0
Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шэньчжэнь
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ченду Беттер Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Шицзячжуан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тянцзинь Тэда
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хэнань Цзянье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Циндао Чжуннэн
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шэньчжэнь
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Циндао Чжуннэн
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шаньдун Тайшань
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шицзячжуан
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ченду Беттер Сити
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тянцзинь Тэда
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хэнань Цзянье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шицзячжуан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ченду Беттер Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Чжэцзян Профессионал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хэнань Цзянье
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тянцзинь Тэда
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шэньчжэнь
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Циндао Чжуннэн
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чанчунь Ятай Тан Лонг 1
Шицзячжуан Локадия Юрген 1
Ченду Беттер Сити Мяо Тан 1
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1
Бэйцзин Гоань Соуза Жосеф 1
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 1
Шанхай СИПГ Хуэй-Кан Цай 1
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Xiaotian Yang уходит с поля. Жао Хонглуе выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Шицзячжуан
4.30
3.30
4.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тянцзинь Тэда
Шицзячжуан
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 