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Китай: Суперлига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хэнань Цзянье
1:1
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
0:1
28' Гол
Мяо Тан
32' Желтая карточка
Tianyu Gao
33' Желтая карточка
Zichang Huang
1:1
56' Гол
Межеевски Адриан
72' Желтая карточка
Xin Luo
76' Желтая карточка
Чоу Тим
90'+2

Ход матча

28'
0:1
Мяо Тан
32'
Tianyu Gao
 
33'
Zichang Huang
 
46'
Xin Luo
Songyi Li
 
56'
Межеевски Адриан
1:1
59'
 
Жуй Ган
Мяо Тан
60'
 
Ху Цзин
Yiming Yang
62'
Yihao Zhong
Keqiang Chen
 
72'
Xin Luo
 
76'
 
Чоу Тим
77'
Yixin Liu
Zhao Ke
 
77'
Runtong Song
Tianyu Gao
 
84'
 
Паласиос Мануэль
Ромуло
84'
 
Ган Чао
Лю2 Бин
90'
Yuhao Zhao
Пина Томас
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 369 Количество передач 346
  • 46 Владение мячом, % 54
19
Guoming
Wang
24
Songyi
Li
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
11
Zhao
Ke
14
Tianyu
Gao
17
Пина
Томас
6
Шангуань
Ван
10
Межеевски
Адриан
21
Keqiang
Chen
8
Zichang
Huang
33
Чжан
Янь
23
Yiming
Yang
26
Лю
Тао
40
Виндбихлер
Рихард
27
Лю2
Бин
11
Ким
Мин-У
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
10
Ромуло
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
Хэнань Цзянье
4-3-3
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Ченду Беттер Сити

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Межеевски Адриан 1 1
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мяо Тан 1 1

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 1 0
Zichang Huang 1 0
Tianyu Gao 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3
Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Ченду Беттер Сити

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хэнань Цзянье
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тянцзинь Тэда
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Шицзячжуан
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Циндао Чжуннэн
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тянцзинь Тэда
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хэнань Цзянье
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шицзячжуан
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Чжэцзян Профессионал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Циндао Чжуннэн
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чанчунь Ятай Тан Лонг 1
Хэнань Цзянье Межеевски Адриан 1
Шицзячжуан Локадия Юрген 1
Весь список

Топ нарушителей
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1
Бэйцзин Гоань Соуза Жосеф 1
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 1
Шаньдун Тайшань Лю Ян 1
Весь список
  • Желтая карточка
    72'
    Xin Luo получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Keqiang Chen уходит с поля. Yihao Zhong выходит вместо него
  • 60'
    Yiming Yang уходит с поля. Jing Hu выходит вместо него
  • 59'
    Мяо Тан уходит с поля. Жуй Ган выходит вместо него
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
  • 46'
    Songyi Li уходит с поля. Xin Luo выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      33'
      Zichang Huang получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Tianyu Gao получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Мяо Тан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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