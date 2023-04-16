Тур: 1. Стадион: Женжу Ханггай.
1:1
Конец матча
0'
0:1
28' ГолМяо Тан
32' Желтая карточкаTianyu Gao
33' Желтая карточкаZichang Huang
1:1
56' ГолМежеевски Адриан
72' Желтая карточкаXin Luo
76' Желтая карточкаЧоу Тим
90'+2
Ход матча
28'
0:1
32'
33'
56'
1:1
60'
72'
76'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
369 Количество передач 346
-
46 Владение мячом, % 54
19
Guoming
Wang
24
Songyi
Li
23
Шунич
Тони
11
Zhao
Ke
14
Tianyu
Gao
17
Пина
Томас
21
Keqiang
Chen
33
Чжан
Янь
23
Yiming
Yang
26
Лю
Тао
27
Лю2
Бин
11
Ким
Мин-У
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
10
Ромуло
21
Фелипе
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
24 Songyi LiЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
11 Zhao KeЗащитник
-
14 Tianyu GaoПолузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Keqiang ChenНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Цао ГуЗащитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
-
13 Пень Пень
-
-
-
26 Jiahui Liu
-
28 Runtong Song
-
29 Yihao Zhong
-
32 Dong Han
-
12 Minjie Yang
-
16 Dilemet Tudi
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
23 Yiming YangЗащитник
-
26 Лю ТаоЗащитник
- Защитник
-
27 Лю2 БинЗащитник
-
11 Ким Мин-УЗащитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
10 РомулоПолузащитник
-
21 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
- Нападающий
-
16 Jian Tao
-
36 Гоу Чжунчен
-
13 Ху Цзин
-
3 Тан Синь
-
19 Yanfeng Dong
-
24 Chuang Tang
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Ченду Беттер Сити
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Межеевски Адриан
|1
|1
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мяо Тан
|1
|1
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xin Luo
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3
Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
Ченду Беттер Сити
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хэнань Цзянье
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|2
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|1
|Хэнань Цзянье
|Межеевски Адриан
|1
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|1
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|1
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1
|Бэйцзин Гоань
|Соуза Жосеф
|1
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|1
|Шаньдун Тайшань
|Лю Ян
|1