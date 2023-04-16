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Китай: Суперлига
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Long Zhang
Шэньчжэнь
2:0
Второй тайм: 50'
Циндао Чжуннэн
0'
29' Желтая карточка
Jiashen Liu
1:0
30' Гол
Юань Миньчэн
2:0
42' Пенальти
Hujahmat Shahsat
45' Желтая карточка
Чен Чуньсинь
48' Желтая карточка
Ruifeng Huang

Ход матча

29'
 
Jiashen Liu
30'
Юань Миньчэн
1:0
42'
Hujahmat Shahsat
2:0
45'
 
Чен Чуньсинь
46'
 
Табеку Серж
Jiashen Liu
48'
Ruifeng Huang
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Циндао Чжуннэн
5.00
6.70
18.00
Все Коэффициенты
22
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
26
Юань
Миньчэн
4
Чжипэн
Цзян
34
Hujahmat
Shahsat
30
Ruifeng
Huang
19
Yue
Xu
9
Zigui
Shen
7
Ачеампонг
Франк
16
Dalun
Zheng
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
4
Junshuai
Liu
25
Chien-Ming
Wang
24
Dong
Xu
7
Сарич
Элвис
30
Jinbao
Zhong
12
Чен
Чуньсинь
10
Кангва
Эванс
11
Xipeng
Sun
Шэньчжэнь
4-3-3
Циндао Чжуннэн
3-4-2-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Циндао Чжуннэн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:2
ПЛК
0:1
ПЛК
2:1
ПЛК
1:1
ПЛК
1:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юань Миньчэн 1 1
Hujahmat Shahsat 1 (1) 1
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruifeng Huang 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiashen Liu 1 0
Чен Чуньсинь 1 0

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1
Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Циндао Чжуннэн 0:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Циндао Чжуннэн - Сычуань Цзюнью 1:2 Хэбэй Кунг Фу - Циндао Чжуннэн 0:1 Хэйлунцзян Лава Спринг - Циндао Чжуннэн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шэньчжэнь
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ченду Беттер Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Шицзячжуан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тянцзинь Тэда
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хэнань Цзянье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Циндао Чжуннэн
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шэньчжэнь
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Циндао Чжуннэн
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шаньдун Тайшань
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шицзячжуан
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ченду Беттер Сити
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тянцзинь Тэда
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хэнань Цзянье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шицзячжуан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ченду Беттер Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Чжэцзян Профессионал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хэнань Цзянье
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тянцзинь Тэда
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шэньчжэнь
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Циндао Чжуннэн
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чанчунь Ятай Тан Лонг 1
Шицзячжуан Локадия Юрген 1
Ченду Беттер Сити Мяо Тан 1
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1
Бэйцзин Гоань Соуза Жосеф 1
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 1
Шанхай СИПГ Хуэй-Кан Цай 1
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Ruifeng Huang получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Jiashen Liu уходит с поля. Табеку Серж выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Чен Чуньсинь получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Hujahmat Shahsat из команды Шэньчжэнь забивает с точки!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Юань Миньчэн бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Jiashen Liu получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Циндао Чжуннэн
5.00
6.70
18.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шэньчжэнь 2:0 Циндао Чжуннэн онлайн

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