Тур: 1. Стадион: Спортивный центр Универсиады Шэньчжэня. Главный судья: Long Zhang
2:0
Второй тайм: 50'
0'
29' Желтая карточкаJiashen Liu
1:0
30' ГолЮань Миньчэн
2:0
42' ПенальтиHujahmat Shahsat
45' Желтая карточкаЧен Чуньсинь
48' Желтая карточкаRuifeng Huang
Ход матча
29'
30'
1:0
42'
2:0
45'
48'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
22
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
26
Юань
Миньчэн
19
Yue
Xu
16
Dalun
Zheng
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
24
Dong
Xu
30
Jinbao
Zhong
12
Чен
Чуньсинь
10
Кангва
Эванс
11
Xipeng
Sun
- Основной состав
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Dalun ZhengНападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
-
-
12 Lei Liao
-
33 Yuezheng Du
-
-
14 Li Ning
-
28 Xin Zhou2
-
20 Yue Liu
-
23 Xingyu Wu
-
21 Yuan Zhang2
-
Главный тренер: Guan Zhen
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Полузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
12 Чен ЧуньсиньПолузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
-
11 Xipeng SunНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
32 Wei LongЗащитник
-
13 Табеку СержПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
19 Wenjie SongНападающий
-
23 Xu Sun
-
-
-
5 Yibo Sha
-
18 Ming Hu
-
29 Chaoyang Liu
-
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Шэньчжэнь
Циндао Чжуннэн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юань Миньчэн
|1
|1
|Hujahmat Shahsat
|1 (1)
|1
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ruifeng Huang
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jiashen Liu
|1
|0
|Чен Чуньсинь
|1
|0
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1
Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Циндао Чжуннэн 0:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Циндао Чжуннэн - Сычуань Цзюнью 1:2 Хэбэй Кунг Фу - Циндао Чжуннэн 0:1 Хэйлунцзян Лава Спринг - Циндао Чжуннэн 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|2
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|1
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|1
|Ченду Беттер Сити
|Мяо Тан
|1
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1
|Бэйцзин Гоань
|Соуза Жосеф
|1
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|1
|Шанхай СИПГ
|Хуэй-Кан Цай
|1
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1