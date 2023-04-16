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Китай: Суперлига
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Long Zhang
Шэньчжэнь
2:1
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
29' Желтая карточка
Jiashen Liu
1:0
30' Гол
Юань Миньчэн
2:0
42' Пенальти
Hujahmat Shahsat
45' Желтая карточка
Чен Чуньсинь
48' Желтая карточка
Ruifeng Huang
2:1
65' Гол
Aleksandar Andrejevic
78' Желтая карточка
Yuan Zhang2
90' Желтая карточка
Li Ning
90'+7

Ход матча

29'
 
Jiashen Liu
30'
Юань Миньчэн
1:0
42'
Hujahmat Shahsat
2:0
45'
 
Чен Чуньсинь
46'
 
Табеку Серж
Jiashen Liu
48'
Ruifeng Huang
 
58'
Li Ning
Hujahmat Shahsat
 
59'
Yue Liu
Zigui Shen
 
60'
 
Ма Ксянгью
Jinbao Zhong
65'
2:1
Aleksandar Andrejevic
(Dong Xu)
68'
Shuai Pei
Dalun Zheng
 
68'
Yuan Zhang2
Ruifeng Huang
 
75'
Boyu Yang
Yue Xu
 
75'
 
Wenjie Song
Чен Чуньсинь
78'
Yuan Zhang2
 
90'
Li Ning
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 13
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
22
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
26
Юань
Миньчэн
4
Чжипэн
Цзян
34
Hujahmat
Shahsat
30
Ruifeng
Huang
19
Yue
Xu
9
Zigui
Shen
7
Ачеампонг
Франк
16
Dalun
Zheng
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
4
Junshuai
Liu
25
Chien-Ming
Wang
24
Dong
Xu
7
Сарич
Элвис
30
Jinbao
Zhong
12
Чен
Чуньсинь
10
Кангва
Эванс
11
Xipeng
Sun
Шэньчжэнь
4-3-3
Циндао Чжуннэн
3-4-2-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Циндао Чжуннэн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:2
ПЛК
0:1
ПЛК
2:1
ПЛК
1:1
ПЛК
1:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юань Миньчэн 1 1
Hujahmat Shahsat 1 (1) 1
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aleksandar Andrejevic 1 1
Dong Xu 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang2 1 0
Li Ning 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiashen Liu 1 0
Чен Чуньсинь 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Шэньчжэнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1
Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Циндао Чжуннэн 0:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Циндао Чжуннэн - Сычуань Цзюнью 1:2 Хэбэй Кунг Фу - Циндао Чжуннэн 0:1 Хэйлунцзян Лава Спринг - Циндао Чжуннэн 2:2

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Циндао Чжуннэн

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хэнань Цзянье
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тянцзинь Тэда
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Шицзячжуан
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Циндао Чжуннэн
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тянцзинь Тэда
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хэнань Цзянье
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шицзячжуан
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Чжэцзян Профессионал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Циндао Чжуннэн
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чанчунь Ятай Тан Лонг 1
Хэнань Цзянье Межеевски Адриан 1
Шицзячжуан Локадия Юрген 1
Весь список

Топ нарушителей
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1
Бэйцзин Гоань Соуза Жосеф 1
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 1
Шаньдун Тайшань Лю Ян 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Ning Li получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    78'
    Yuan Zhang получил желтую карточку от судьи
  • 75'
    Чен Чуньсинь уходит с поля. Wenjie Song выходит вместо него
  • 75'
    Yue Xu уходит с поля. Ян Бо Ю выходит вместо него
  • 68'
    Ruifeng Huang уходит с поля. Yuan Zhang выходит вместо него
  • 68'
    Dalun Zheng уходит с поля. Shuai Pei выходит вместо него
  • 65'
    Dong Xu сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Aleksandar Andrejevic бьет в цель!
  • 60'
    Jinbao Zhong уходит с поля. Ма Ксянгью выходит вместо него
  • 59'
    Zigui Shen уходит с поля. Yue Liu выходит вместо него
  • 58'
    Hujahmat Shahsat уходит с поля. Ning Li выходит вместо него
  • Желтая карточка
    48'
    Ruifeng Huang получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Jiashen Liu уходит с поля. Табеку Серж выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Чен Чуньсинь получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Hujahmat Shahsat из команды Шэньчжэнь забивает с точки!
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Юань Миньчэн бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Jiashen Liu получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шэньчжэнь 2:1 Циндао Чжуннэн онлайн

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