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Китай: Суперлига
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Zhe Wang
Шанхай Шеньхуа
1:0
Второй тайм: 52'
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
40' Гол
У Си

Ход матча

40'
У Си
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Шаньдун Тайшань
3.05
3.46
6.00
Все Коэффициенты
1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
5
Чжу
Чэньцзе
4
Shenglong
Jiang
21
Lin
Cui
10
Тейшейра
Жоау
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
7
Haoyang
Xu
18
Rongze
Han
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
6
Tong
Wang1
19
Guowen
Sun
11
Лю
Ян
28
Джун-Хо
Сон
25
Феллайни
Маруан
10
Мойсес
Лима
7
Tianyu
Guo
29
Chen
Pu
Шанхай Шеньхуа
4-3-3
Шаньдун Тайшань
5-3-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
70.6%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

34 матча

32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
6 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.4%
20.6%
47%
11 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

К
0:2
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
0:1
К
3:0
К
1:0
С
2:2
С
1:3
С
2:2
С
3:1
С
0:0
С
5:0
К
0:0
К
1:3
С
0:1
К
1:0
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
2:1
С
3:3
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
5:2
С
1:2
С
1:0
С
4:1
С
3:2
С
2:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.28
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

2.13
0.94

Среднее время на гол

42
95

Всего голов

57
33

Голов в среднем за матч

1.68
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

53
92

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
У Си 1 1
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шэньчжэнь
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ченду Беттер Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Шицзячжуан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тянцзинь Тэда
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хэнань Цзянье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Циндао Чжуннэн
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шэньчжэнь
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Циндао Чжуннэн
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шаньдун Тайшань
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шицзячжуан
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ченду Беттер Сити
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тянцзинь Тэда
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хэнань Цзянье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шицзячжуан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ченду Беттер Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Чжэцзян Профессионал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хэнань Цзянье
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тянцзинь Тэда
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шэньчжэнь
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Циндао Чжуннэн
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чанчунь Ятай Тан Лонг 1
Шицзячжуан Локадия Юрген 1
Ченду Беттер Сити Мяо Тан 1
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1
Бэйцзин Гоань Соуза Жосеф 1
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 1
Шанхай СИПГ Хуэй-Кан Цай 1
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - У Си бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Шаньдун Тайшань
3.05
3.46
6.00
Все Коэффициенты
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