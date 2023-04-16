1:0
Конец матча
0'
1:0
40' ГолУ Си
70' Желтая карточкаФеллайни Маруан
70' Желтая карточкаShenglong Jiang
71' Желтая карточкаЛю Ян
90'+6
Ход матча
40'
1:0
46'
70'
70'
71'
73'
73'
80'
80'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
1
Zhen
Ma
21
Lin
Cui
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
18
Rongze
Han
27
Кэ
Ши
19
Guowen
Sun
11
Лю
Ян
28
Джун-Хо
Сон
29
Chen
Pu
10
Мойсес
Лима
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
-
15 У СиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
33 Haijian Wang
-
-
16 Zexiang Yang
-
29 Junchen Zhou
-
38 Jiabao Wen
-
30 Yaxiong Bao
-
18 Wei Zhang2
-
39 Yujie Liu
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
18 Rongze HanВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
19 Guowen SunЗащитник
-
11 Лю ЯнПолузащитник
-
28 Джун-Хо СонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Цзи СянЗащитник
- Защитник
-
2 Lei TongЗащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Shibo Liu
-
36 Liuyu Duan
-
-
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
70.6%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
34 матча
32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
6 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.4%
20.6%
47%
11 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.28
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
2.13
0.94
Среднее время на гол
42
95
Всего голов
57
33
Голов в среднем за матч
1.68
0.97
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
53
92
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|У Си
|1
|1
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|2
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|1
|Хэнань Цзянье
|Межеевски Адриан
|1
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|1
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|1
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1
|Бэйцзин Гоань
|Соуза Жосеф
|1
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|1
|Шаньдун Тайшань
|Лю Ян
|1