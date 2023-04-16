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Китай: Суперлига
2023

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Zhe Wang
Шанхай Шеньхуа
1:0
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
40' Гол
У Си
70' Желтая карточка
Феллайни Маруан
70' Желтая карточка
Shenglong Jiang
71' Желтая карточка
Лю Ян
90'+6

Ход матча

40'
У Си
1:0
46'
 
Лю Биньбинь
Жадсон II
64'
 
Fernandinho V
Tianyu Guo
70'
 
Феллайни Маруан
70'
Shenglong Jiang
 
71'
 
Лю Ян
71'
Aidi Fulang Xisi
Lin Cui
 
73'
Цао Юньдин
Ханчао Ю
 
73'
 
Цзи Сян
Guowen Sun
73'
 
Lei Tong
Лю Ян
80'
Yangyang Jin
Haoyang Xu
 
80'
Haijian Wang
У Си
 
80'
 
Чжэн Чжэн
Tong Wang1
89'
Wei Zhang2
Тейшейра Жоау
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
5
Чжу
Чэньцзе
4
Shenglong
Jiang
21
Lin
Cui
15
У
Си
6
Амаду
Ибраим
7
Haoyang
Xu
20
Ханчао
Ю
10
Тейшейра
Жоау
11
Малеле
Сефас
18
Rongze
Han
6
Tong
Wang1
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
19
Guowen
Sun
11
Лю
Ян
28
Джун-Хо
Сон
25
Феллайни
Маруан
29
Chen
Pu
10
Мойсес
Лима
7
Tianyu
Guo
Шанхай Шеньхуа
4-2-3-1
Шаньдун Тайшань
4-4-1-1

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
70.6%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

34 матча

32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
6 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.4%
20.6%
47%
11 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

К
0:2
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
0:1
К
3:0
К
1:0
С
2:2
С
1:3
С
2:2
С
3:1
С
0:0
С
5:0
К
0:0
К
1:3
С
0:1
К
1:0
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
2:1
С
3:3
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
5:2
С
1:2
С
1:0
С
4:1
С
3:2
С
2:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.28
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

2.13
0.94

Среднее время на гол

42
95

Всего голов

57
33

Голов в среднем за матч

1.68
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

53
92

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
У Си 1 1
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 1 0
Лю Ян 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хэнань Цзянье
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тянцзинь Тэда
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Шицзячжуан
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Циндао Чжуннэн
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тянцзинь Тэда
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хэнань Цзянье
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ухань Три Таунс
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шицзячжуан
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Чжэцзян Профессионал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бэйцзин Гоань
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Циндао Чжуннэн
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чанчунь Ятай Тан Лонг 1
Хэнань Цзянье Межеевски Адриан 1
Шицзячжуан Локадия Юрген 1
Весь список

Топ нарушителей
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1
Бэйцзин Гоань Соуза Жосеф 1
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 1
Шаньдун Тайшань Лю Ян 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Жадсон II уходит с поля. Лю Биньбинь выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - У Си бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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