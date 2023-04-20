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Китай: Суперлига
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Ухань Три Таунс
0:1
Второй тайм: 90'
Бэйцзин Гоань
0'
40' Желтая карточка
Ли Лэй
49' Желтая карточка
Denny Wang
56' Желтая карточка
Вэй Ши-Хао
0:1
62' Гол
Liyn Yang
72' Желтая карточка
Jiaqi Han

Ход матча

40'
 
Ли Лэй
46'
 
Кан Сан-У
Ziming Wang
49'
Denny Wang
 
56'
Вэй Ши-Хао
 
61'
Dinghao Yan
Denny Wang
 
62'
0:1
Liyn Yang
70'
Ademilson
Чао Хэ
 
72'
 
Jiaqi Han
82'
 
Чи Чжунго
Tianyi Gao
82'
 
Hao Fang
Чжанг Сичже
84'
Луо Сенвен
Вэй Ши-Хао
 
84'
Jing Luo
Xiaobin Zhang II
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ухань Три Таунс
Ничья
Бэйцзин Гоань
28.00
5.40
4.58
Все Коэффициенты
22
Лю
Дяньцзо
2
Yang
Li3
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
28
Denny
Wang
12
Xiaobin
Zhang
II
10
Станчу
Николае
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
4
Вэй
Ши-Хао
11
Давидсон
1
Jiaqi
Han
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
22
Дабао
Юй
4
Ли
Лэй
45
Адеми
Ариян
5
Соуза
Жосеф
15
Tianyi
Gao
20
Ziming
Wang
17
Liyn
Yang
10
Чжанг
Сичже
Ухань Три Таунс
3-5-2
Бэйцзин Гоань
4-3-3

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Бэйцзин Гоань

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2
С
5:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 1 0.5
Чжанг Сичже 1 (1) 0.5

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гао Чжуньи 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Denny Wang 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Лэй 2 0
Соуза Жосеф 1 0
Jiaqi Han 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1
Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Бэйцзин Гоань

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бэйцзин Гоань
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хэнань Цзянье
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Шицзячжуан
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Тянцзинь Тэда
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Циндао Чжуннэн
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ухань Три Таунс
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тянцзинь Тэда
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хэнань Цзянье
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бэйцзин Гоань
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мэйчжоу Хакка
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ухань Три Таунс
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бэйцзин Гоань
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Шицзячжуан
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ухань Три Таунс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Чжэцзян Профессионал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Циндао Чжуннэн
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чанчунь Ятай Тан Лонг 1
Хэнань Цзянье Межеевски Адриан 1
Шицзячжуан Локадия Юрген 1
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1
Бэйцзин Гоань Соуза Жосеф 1
Шаньдун Тайшань Лю Ян 1
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Ухань Три Таунс
    Ничья
    Бэйцзин Гоань
    28.00
    5.40
    4.58
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ухань Три Таунс 0:1 Бэйцзин Гоань онлайн

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