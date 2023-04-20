Тур: 2. Стадион: Hankou Cultural Sports Centre. Главный судья: Di Wang
0:1
Второй тайм: 90'
0'
40' Желтая карточкаЛи Лэй
49' Желтая карточкаDenny Wang
56' Желтая карточкаВэй Ши-Хао
0:1
62' ГолLiyn Yang
72' Желтая карточкаJiaqi Han
Ход матча
40'
46'
49'
56'
62'
0:1
72'
82'
82'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
22
Лю
Дяньцзо
2
Yang
Li3
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
28
Denny
Wang
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
22
Дабао
Юй
4
Ли
Лэй
45
Адеми
Ариян
15
Tianyi
Gao
20
Ziming
Wang
17
Liyn
Yang
10
Чжанг
Сичже
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
2 Yang Li3Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
28 Denny WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
- Нападающий
-
1 Fei Wu
-
-
-
-
32 Haidong Lu
-
40 Zhang Hui
-
43 Tao Zhang
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
-
17 Liyn YangНападающий
-
10 Чжанг СичжеНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
34 Сень ХоуВратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Hao Fang
-
26 Yang Bai
-
43 Wenhao Jiang
-
Главный тренер: Stanley Menzo
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Бэйцзин Гоань
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|1
|0.5
|Чжанг Сичже
|1 (1)
|0.5
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Лэй
|2
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Jiaqi Han
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1
Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Бэйцзин Гоань
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2
|Далянь Ифан
|Ян Ксиангчуанг
|2
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|1
|Хэнань Цзянье
|Межеевски Адриан
|1
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|1
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|2
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|1
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1
|Бэйцзин Гоань
|Соуза Жосеф
|1
|Шаньдун Тайшань
|Лю Ян
|1