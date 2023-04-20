Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Матч возобновится спорным мячом

46' Давидсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Адеми Ариян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Xiaobin Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Вэй Ши-Хао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Се Пэнфэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Ли Лэй получил желтую карточку от судьи

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

37' Ziming Wang не смог попасть в створ ударом издали

34' Давидсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Гао Чжуньи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Denny Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Соуза Жосеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хорошую попытку сделал Се Пэнфэй . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Давидсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Давидсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Дабао Юй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хорошую попытку сделал Соуза Жосеф . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

19' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Denny Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ли Лэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Чжанг Сичже создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Хорошую попытку сделал Станчу Николае . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Liyu Yang пробует нанести удар издали, но Dianzuo Liu держит все под контролем

15' Ван Ган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Станчу Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гао Чжуньи не смог попасть в створ ударом издали

10' Xiaobin Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Давидсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ли Лэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Вэй Ши-Хао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Соуза Жосеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Се Пэнфэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Соуза Жосеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Гао Чжуньи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.