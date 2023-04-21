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Китай: Суперлига
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Мэйчжоу Хакка
0:0
Первый тайм: 27'
Шанхай Шеньхуа
0'
27' Желтая карточка
Shenglong Jiang

Ход матча

27'
 
Shenglong Jiang

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Мэйчжоу Хакка
Ничья
Шанхай Шеньхуа
2.90
3.30
2.85
Все Коэффициенты
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
38
Yongjia
Li
13
Liang
Shi
7
Chugui
Ye
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
9
Лобжанидзе
Элгуя
1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
21
Lin
Cui
7
Haoyang
Xu
33
Haijian
Wang
15
У
Си
10
Тейшейра
Жоау
11
Малеле
Сефас
20
Ханчао
Ю
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Шанхай Шеньхуа
4-3-3

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шеньхуа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chugui Ye 1 0.5
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
У Си 1 0.5

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 1 0
Liang Shi 1 0
Хунбо Инь 1 0
Zhechao Chen 1 0
Tze-Nam Yue 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0
Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хэнань Цзянье
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Шицзячжуан
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Тянцзинь Тэда
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Циндао Чжуннэн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хэнань Цзянье
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тянцзинь Тэда
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Шицзячжуан
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тянцзинь Тэда
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Циндао Чжуннэн
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чанчунь Ятай Тан Лонг 1
Ухань Три Таунс Ademilson 1
Хэнань Цзянье Межеевски Адриан 1
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1
Бэйцзин Гоань Соуза Жосеф 1
Шаньдун Тайшань Лю Ян 1
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Мэйчжоу Хакка
    Ничья
    Шанхай Шеньхуа
    2.90
    3.30
    2.85
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