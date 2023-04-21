Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Игрок из команды Мэйчжоу Хакка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Rodrigo Henrique навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

39' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шанхай Шеньхуа будет все-таки засчитан.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Г О О О О Л - Haoyang Xu забивает ударом с правой ноги!

36' У Си создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Чжу Чэньцзе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Shenglong Jiang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Haoyang Xu не смог попасть в створ ударом издали

22' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

21' У Си выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

15' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Chugui Ye нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

6' Игрок из команды Мэйчжоу Хакка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Игрок из команды Мэйчжоу Хакка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.