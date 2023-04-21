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Китай: Суперлига
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Мэйчжоу Хакка
0:1
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
27' Желтая карточка
Shenglong Jiang
0:1
36' Гол
Haoyang Xu
84' Желтая карточка
Haijian Wang
87' Желтая карточка
Малеле Сефас
90'+6

Ход матча

27'
 
Shenglong Jiang
36'
0:1
Haoyang Xu
46'
Jie Chen
Liang Shi
 
58'
Weihui Rao
Zhechao Chen
 
73'
 
Цао Юньдин
Ханчао Ю
80'
 
Aidi Fulang Xisi
Lin Cui
80'
Чао-Шэн Ян
Chugui Ye
 
80'
Guokang Chen
Yongjia Li
 
84'
 
Haijian Wang
87'
 
Малеле Сефас
90'
 
Yangyang Jin
Haijian Wang
90'
Инь Цуняо
Junjian Liao
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 500 Количество передач 312
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
38
Yongjia
Li
13
Liang
Shi
7
Chugui
Ye
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
9
Лобжанидзе
Элгуя
1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
21
Lin
Cui
7
Haoyang
Xu
33
Haijian
Wang
15
У
Си
10
Тейшейра
Жоау
11
Малеле
Сефас
20
Ханчао
Ю
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Шанхай Шеньхуа
4-3-3

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шеньхуа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chugui Ye 1 0.5
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
У Си 1 0.5
Haoyang Xu 1 0.5

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 1 0
Liang Shi 1 0
Хунбо Инь 1 0
Zhechao Chen 1 0
Tze-Nam Yue 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 2 0
Малеле Сефас 1 0
Haijian Wang 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0
Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ченду Беттер Сити
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хэнань Цзянье
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шицзячжуан
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шаньдун Тайшань
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ченду Беттер Сити
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хэнань Цзянье
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Шицзячжуан
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Циндао Чжуннэн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ченду Беттер Сити
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шицзячжуан
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 1
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Шицзячжуан Peng Wang III 2
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 2
Тянцзинь Тэда Fan Yang1 1
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      91'
      Haijian Wang возвращается на поле.
    • 91'
      Тактическая замена. Haijian Wang уходит с поля и его заменяет Yangyang Jin
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Фол, нарушение
      90'
      Лобжанидзе Элгуя наказан за толчок Aidi Fulangxisi
    • 90'
      Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 61%, Шанхай Шеньхуа: 39%.
    • 90'
      Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      89'
      Ох, нехорошо это выглядит. Haijian Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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