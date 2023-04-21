16' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Мин Тянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

11' Хорошую попытку сделал Берич Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Мерида Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Н'Думбу Александр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.