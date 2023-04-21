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Китай: Суперлига
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Тянцзинь Тэда
1:1
Первый тайм: 27'
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
14' Гол
Андрияшевич Франко
17' Желтая карточка
Yu Dong
1:1
27' Гол
Берич Роберт

Ход матча

14'
0:1
Андрияшевич Франко
(Xin Yue)
17'
 
Yu Dong
27'
Берич Роберт
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Чжэцзян Профессионал
4.30
3.80
3.10
Все Коэффициенты
26
Jiamin
Xu
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
32
Yuanjie
Su
29
Ба
Дунь
15
Мин
Тянь
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
9
Берич
Роберт
33
Bo
Zhao
2
Лён
Нок-Хан
19
Yu
Dong
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
6
Junsheng
Yao
29
Цзяци
Чжан
8
Н'Думбу
Александр
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
Тянцзинь Тэда
5-4-1
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Чжэцзян Профессионал

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:0
С
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 1 0.5
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 1 0.5
Xin Yue 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Андухар 1 0
Мин Тянь 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 1 0
Yu Dong 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0
Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2
Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хэнань Цзянье
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Шицзячжуан
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Тянцзинь Тэда
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Циндао Чжуннэн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хэнань Цзянье
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тянцзинь Тэда
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ченду Беттер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Шицзячжуан
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тянцзинь Тэда
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Наньтун Чжиюнь
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Циндао Чжуннэн
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чанчунь Ятай Тан Лонг 1
Ухань Три Таунс Ademilson 1
Хэнань Цзянье Межеевски Адриан 1
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1
Бэйцзин Гоань Соуза Жосеф 1
Шаньдун Тайшань Лю Ян 1
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Тянцзинь Тэда
    Ничья
    Чжэцзян Профессионал
    4.30
    3.80
    3.10
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