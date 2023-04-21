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Китай: Суперлига
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Тянцзинь Тэда
2:1
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
14' Гол
Андрияшевич Франко
17' Желтая карточка
Yu Dong
1:1
26' Гол
Берич Роберт
2:1
29' Гол
Берич Роберт
56' Красная карточка
Fan Yang1
79' Желтая карточка
Андрияшевич Франко
90'+6

Ход матча

14'
0:1
Андрияшевич Франко
(Xin Yue)
17'
 
Yu Dong
26'
Берич Роберт
(Qiuming Wang)
1:1
29'
Берич Роберт
(Фарлей Роса)
2:1
56'
Fan Yang1
 
60'
Pengfei Han
Фарлей Роса
 
62'
 
Di Gao
Цзяци Чжан
63'
 
Tixiang Li
Ulrich Ewolo
76'
Jianan Wang
Yuanjie Su
 
79'
 
Андрияшевич Франко
83'
 
Dongsheng Wang
Yu Dong
83'
 
Shengpan Ji
Junsheng Yao
90'
Taoyu Piao
Ба Дунь
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 342 Количество передач 378
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

26
Jiamin
Xu
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
32
Yuanjie
Su
29
Ба
Дунь
15
Мин
Тянь
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
9
Берич
Роберт
33
Bo
Zhao
2
Лён
Нок-Хан
19
Yu
Dong
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
6
Junsheng
Yao
29
Цзяци
Чжан
8
Н'Думбу
Александр
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
Тянцзинь Тэда
5-4-1
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Чжэцзян Профессионал

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:0
С
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берич Роберт 2 1
Ба Дунь 1 0.5
Фарлей Роса 0 0
Qiuming Wang 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 1 0.5
Xin Yue 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fan Yang1 0 1
Давид Андухар 1 0
Мин Тянь 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрияшевич Франко 1 0
Цзяци Чжан 1 0
Yu Dong 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0
Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2
Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ченду Беттер Сити
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хэнань Цзянье
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шицзячжуан
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шаньдун Тайшань
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ченду Беттер Сити
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хэнань Цзянье
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Шицзячжуан
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Циндао Чжуннэн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ченду Беттер Сити
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шицзячжуан
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 1
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Шицзячжуан Peng Wang III 2
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 2
Тянцзинь Тэда Fan Yang1 1
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
Весь список
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