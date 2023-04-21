Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Shengpan Ji создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Мерида Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Давид Андухар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Dongsheng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Shengpan Ji

82' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Xin Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Матч возобновлен

80' Мерида Фран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Андрияшевич Франко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Xin Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Андрияшевич Франко нанес удар головой, но Jiamin Xu спокойно отбил мяч.

76' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

76' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

73' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

72' Pengfei Han оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Хорошую попытку сделал Tixiang Li . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Гао Ди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

56' Fan Yang получает красную карточку за не спортивное поведение

55' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Junsheng Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ба Дунь не смог попасть в створ ударом издали

47' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника