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Китай: Суперлига
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Yinhao Shen
Хэнань Цзянье
0:0
Второй тайм: 62'
Циндао Чжуннэн
0'
28' Желтая карточка
Jinbao Zhong
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Aleksandar Andrejevic

Ход матча

28'
 
Jinbao Zhong
58'
 
Aleksandar Andrejevic
60'
Keqiang Chen
Межеевски Адриан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 258 Количество передач 180
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Циндао Чжуннэн
4.80
3.70
4.30
Все Коэффициенты
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
11
Zhao
Ke
17
Пина
Томас
6
Шангуань
Ван
14
Tianyu
Gao
10
Межеевски
Адриан
29
Yihao
Zhong
8
Zichang
Huang
28
Pengfei
Mou
2
Wei
Zhang
I
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
7
Сарич
Элвис
8
Ма
Ксянгью
25
Chien-Ming
Wang
30
Jinbao
Zhong
10
Кангва
Эванс
13
Табеку
Серж
Хэнань Цзянье
4-2-3-1
Циндао Чжуннэн
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Межеевски Адриан 1 0.5
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aleksandar Andrejevic 1 0.5
Dong Xu 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 1 0
Zichang Huang 1 0
Tianyu Gao 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiashen Liu 1 0
Jinbao Zhong 1 0
Чен Чуньсинь 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7
Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Циндао Чжуннэн 0:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Циндао Чжуннэн - Сычуань Цзюнью 1:2 Хэбэй Кунг Фу - Циндао Чжуннэн 0:1

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Циндао Чжуннэн

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ченду Беттер Сити
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хэнань Цзянье
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шицзячжуан
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шаньдун Тайшань
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ченду Беттер Сити
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хэнань Цзянье
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Шицзячжуан
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Циндао Чжуннэн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ченду Беттер Сити
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шицзячжуан
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 1
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Шицзячжуан Peng Wang III 2
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 2
Тянцзинь Тэда Fan Yang1 1
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    64'
    Ма Ксянгью на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 64'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 63'
    Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 62'
    Хорошую попытку сделал Jinbao Zhong. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 62'
    Эванс Кангва из команды Циндао Чжуннэн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 62'
    Циндао Чжуннэн пытается что-то создать.
  • 61'
    Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Лучшие коэффициенты
    Хэнань Цзянье
    Ничья
    Циндао Чжуннэн
    4.80
    3.70
    4.30
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