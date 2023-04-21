Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Команда Циндао Чжуннэн имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Ма Ксянгью выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Межеевски Адриан пробил со штрафного прямо в стенку

42' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Chien-Ming Wang ослабляет давление, выбив мяч.

42' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Chien-Ming Wang из команды Циндао Чжуннэн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Сарич Элвис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Эванс Кангва нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Хорошую попытку сделал Табеку Серж . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Shuai Yang выиграл воздушное противоборство у Эванс Кангва.

35' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Шангуань Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Шангуань Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Zichang Huang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Zichang Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Junshuai Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Эванс Кангва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Табеку Серж создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Jinbao Zhong получает желтую карточку за толчок соперника.

28' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Оооо... вот это был удар! Табеку Серж должен был забить с этой позиции.

26' Табеку Серж оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Эванс Кангва создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Циндао Чжуннэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Матч возобновится спорным мячом

25' Ох, нехорошо это выглядит. Табеку Серж получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Табеку Серж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Zichang Huang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ма Ксянгью не смог попасть в створ ударом издали

18' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

18' Ма Ксянгью выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Jinbao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Эванс Кангва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Табеку Серж создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Эванс Кангва создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Jinbao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Chien-Ming Wang из команды Циндао Чжуннэн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ма Ксянгью выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Shuai Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Шунич Тони выиграл воздушное противоборство у Эванс Кангва.

3' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

2' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру