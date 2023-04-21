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Китай: Суперлига
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Yinhao Shen
Хэнань Цзянье
0:0
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
28' Желтая карточка
Jinbao Zhong
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Aleksandar Andrejevic
90' Желтая карточка
Шунич Тони
90'+5

Ход матча

28'
 
Jinbao Zhong
58'
 
Aleksandar Andrejevic
59'
Keqiang Chen
Межеевски Адриан
 
65'
 
Wei Long
Ма Ксянгью
74'
Xu Tang
Tianyu Gao
 
74'
Yixin Liu
Zhao Ke
 
77'
 
Weicheng Liu
Сарич Элвис
88'
 
Wenjie Song
Табеку Серж
90'
Шунич Тони
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 449 Количество передач 347
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
11
Zhao
Ke
17
Пина
Томас
6
Шангуань
Ван
14
Tianyu
Gao
10
Межеевски
Адриан
29
Yihao
Zhong
8
Zichang
Huang
28
Pengfei
Mou
2
Wei
Zhang
I
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
7
Сарич
Элвис
8
Ма
Ксянгью
25
Chien-Ming
Wang
30
Jinbao
Zhong
10
Кангва
Эванс
13
Табеку
Серж
Хэнань Цзянье
4-2-3-1
Циндао Чжуннэн
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Межеевски Адриан 1 0.5
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aleksandar Andrejevic 1 0.5
Dong Xu 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шунич Тони 1 0
Xin Luo 1 0
Zichang Huang 1 0
Tianyu Gao 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiashen Liu 1 0
Jinbao Zhong 1 0
Чен Чуньсинь 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0
Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7
Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Циндао Чжуннэн 0:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Циндао Чжуннэн - Сычуань Цзюнью 1:2 Хэбэй Кунг Фу - Циндао Чжуннэн 0:1

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Циндао Чжуннэн

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ченду Беттер Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Шаньдун Тайшань
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Шицзячжуан Локадия Юрген 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Шицзячжуан Peng Wang III 2
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 2
Тянцзинь Тэда Fan Yang1 1
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    95'
    Yihao Zhong из команды Хэнань Цзянье в офсайде
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хэнань Цзянье: 56%, Циндао Чжуннэн: 44%.
  • Желтая карточка
    94'
    Шунич Тони получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    94'
    Пина Томас наказан за толчок Jinbao Zhong
  • 94'
    Shuai Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Циндао Чжуннэн
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Zichang Huang должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Zichang Huang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Yixin Liu из команды Хэнань Цзянье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    93'
    Wenjie Song из команды Циндао Чжуннэн заходит слишком далеко, он валит Шангуань Ван.
  • 92'
    Chien-Ming Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Wei Long из команды Циндао Чжуннэн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
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    • 92'
      Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
    • Травма, повреждение
      92'
      Jinbao Zhong возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      92'
      Yixin Liu возвращается на поле.
    • 91'
      Wenjie Song создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Травма, повреждение
      91'
      Ох, нехорошо это выглядит. Yixin Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      91'
      Ох, нехорошо это выглядит. Jinbao Zhong получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      91'
      Yixin Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      91'
      Wei Long на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэнань Цзянье 0:0 Циндао Чжуннэн онлайн

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