Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Chien-Ming Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

87' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

87' Weicheng Liu выиграл воздушное противоборство у Шангуань Ван

87' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Оооо... вот это был удар! Шангуань Ван должен был забить с этой позиции.

86' Шангуань Ван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Keqiang Chen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновится спорным мячом

82' Ох, нехорошо это выглядит. Wei Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Wei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Хорошую попытку сделал Wei Zhang . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Циндао Чжуннэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Shuai Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Shuai Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

79' Weicheng Liu нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Эванс Кангва создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Xu Tang нанес удар головой, но Pengfei Mou спокойно отбил мяч.

78' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Тактическая замена. Сарич Элвис уходит с поля и его заменяет Weicheng Liu

76' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Сарич Элвис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Шангуань Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Zichang Huang нанес удар головой, но Pengfei Mou спокойно отбил мяч.

73' Yihao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Junshuai Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Tianyu Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Эванс Кангва из команды Циндао Чжуннэн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

67' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Эванс Кангва наказан за толчок Шунич Тони

65' Матч возобновится спорным мячом

64' Ма Ксянгью на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Хорошую попытку сделал Jinbao Zhong . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Эванс Кангва из команды Циндао Чжуннэн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновится спорным мячом

59' После проверки VAR рефери поменял решение - Хэнань Цзянье не будет бить пенальти!

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

58' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хорошую попытку сделал Табеку Серж . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Chien-Ming Wang из команды Циндао Чжуннэн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Xin Luo нанес удар головой, но Pengfei Mou спокойно отбил мяч.

47' Эванс Кангва наказан за толчок Xin Luo

47' Шанс! Эванс Кангва из команды Циндао Чжуннэн пробил головой, но мимо