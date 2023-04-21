Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Наньтун Чжиюнь имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Мойсес Лима не смог попасть в створ ударом издали

47' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Феллайни Маруан нанес удар головой, но Xiaodong Shi спокойно отбил мяч.

43' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Хорошую попытку сделал Джун-Хо Сон . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Кэ Ши плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

41' Команда Наньтун Чжиюнь забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

40' Г О О О О Л - Балде Ромарио забивает ударом с правой ноги!

40' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Цзи Сян нанес удар головой, но Xiaodong Shi спокойно отбил мяч.

37' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Джун-Хо Сон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Балде Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Сон Лон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Джун-Хо Сон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Junmin Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Junmin Xu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Кастильо Роман получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Кастильо Роман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Лю Биньбинь навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Цзи Сян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Сон Лон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Джун-Хо Сон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Лю Хуань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Лю Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лю Биньбинь оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Джун-Хо Сон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Балде Ромарио не смог попасть в створ ударом издали

5' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Xiaodong Shi взял и забрал мяч на выходе

4' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лю Хуань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Wei Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Лю Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.