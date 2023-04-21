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Китай: Суперлига
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Jingyuan Jin
Шаньдун Тайшань
0:1
Второй тайм: 61'
Наньтун Чжиюнь
0'
0:1
40' Гол
Балде Ромарио

Ход матча

40'
0:1
Балде Ромарио
46'
Fernandinho V
Цзи Сян
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 282 Количество передач 131
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Наньтун Чжиюнь
20.00
6.60
3.45
Все Коэффициенты
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
37
Цзи
Сян
28
Джун-Хо
Сон
11
Лю
Ян
10
Мойсес
Лима
21
Лю
Биньбинь
25
Феллайни
Маруан
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
14
Брессан
Матеус
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
8
Морелатто
Лукас
10
Junmin
Xu
6
Ming
Yang
Yang
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Наньтун Чжиюнь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балде Ромарио 2 1
Ming Yang Yang 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 1 0
Лю Ян 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wei Liu2 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2
Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 0:2

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ченду Беттер Сити
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хэнань Цзянье
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шицзячжуан
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шаньдун Тайшань
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ченду Беттер Сити
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хэнань Цзянье
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Шицзячжуан
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Циндао Чжуннэн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ченду Беттер Сити
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шицзячжуан
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 1
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Шицзячжуан Peng Wang III 2
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 2
Тянцзинь Тэда Fan Yang1 1
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Тактическая замена. Балде Ромарио уходит с поля и его заменяет Xiangbin Li
  • 62'
    Джун-Хо Сон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 62'
    Лю Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 62'
    Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 62'
    Шаньдун Тайшань контролирует мяч.
  • 61'
    Брессан Матеус успешно блокирует удар.
  • 61'
    Лю Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
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    Лучшие коэффициенты
    Шаньдун Тайшань
    Ничья
    Наньтун Чжиюнь
    20.00
    6.60
    3.45
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    Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 0:1 Наньтун Чжиюнь онлайн

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