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Китай: Суперлига
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Jingyuan Jin
Шаньдун Тайшань
1:1
Конец матча
Наньтун Чжиюнь
0'
0:1
40' Гол
Балде Ромарио
66' Желтая карточка
Морелатто Лукас
1:1
70' Гол
Феллайни Маруан
71' Желтая карточка
Yeljan Shinar
87' Желтая карточка
Xiaodong Shi
90' Желтая карточка
Sheng Ma
90' Желтая карточка
Xiangbin Li
90'+9

Ход матча

40'
0:1
Балде Ромарио
46'
Fernandinho V
Цзи Сян
 
63'
 
Xiangbin Li
Балде Ромарио
66'
 
Морелатто Лукас
66'
Chen Pu
Long Song
 
66'
Guowen Sun
Лю Биньбинь
 
70'
Феллайни Маруан
(Fernandinho V)
1:1
71'
 
Yeljan Shinar
74'
 
Zilei Jiang
Junmin Xu
74'
 
Sheng Ma
Yeljan Shinar
74'
 
Haoqian Zheng
Кастильо Роман
75'
Hailong Li
Tong Wang1
 
82'
Tianyu Guo
Лю Ян
 
84'
 
Wu Xu
Морелатто Лукас
87'
 
Xiaodong Shi
90'
 
Sheng Ma
90'
 
Xiangbin Li

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 611 Количество передач 213
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
37
Цзи
Сян
28
Джун-Хо
Сон
11
Лю
Ян
10
Мойсес
Лима
21
Лю
Биньбинь
25
Феллайни
Маруан
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
14
Брессан
Матеус
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
8
Морелатто
Лукас
10
Junmin
Xu
6
Ming
Yang
Yang
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Наньтун Чжиюнь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 1 0.5
Fernandinho V 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балде Ромарио 2 1
Ming Yang Yang 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 1 0
Лю Ян 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морелатто Лукас 1 0
Xiaodong Shi 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Wei Liu2 1 0
Xiangbin Li 1 0
Sheng Ma 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2
Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 0:2

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ченду Беттер Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Шаньдун Тайшань
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Шицзячжуан Локадия Юрген 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Шицзячжуан Peng Wang III 2
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 2
Тянцзинь Тэда Fan Yang1 1
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
Весь список
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