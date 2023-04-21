Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Судье надоело, что Sheng Ma тянет время и он наказал его горчичником

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Джун-Хо Сон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Хорошую попытку сделал Феллайни Маруан . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Xiaodong Shi взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Xiangbin Li возвращается на поле.

90' Хорошую попытку сделал Tianyu Guo . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Ох, нехорошо это выглядит. Xiangbin Li получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Xiangbin Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Судье надоело, что Xiaodong Shi тянет время и он наказал его горчичником

85' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Wu Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Chen Pu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Тактическая замена. Кастильо Роман уходит с поля и его заменяет Haoqian Zheng

73' Тактическая замена. Yeljan Shinar уходит с поля и его заменяет Sheng Ma

73' Chen Pu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Лю Ян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Yeljan Shinar получил желтую карточку от судьи

71' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Лю Ян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Морелатто Лукас получил желтую карточку от судьи

66' Ох, нехорошо это выглядит. Морелатто Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Морелатто Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Xiaodong Shi взял и забрал мяч на выходе

63' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Тактическая замена. Балде Ромарио уходит с поля и его заменяет Xiangbin Li

62' Джун-Хо Сон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Лю Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Xiaodong Shi взял и забрал мяч на выходе

55' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Феллайни Маруан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Джун-Хо Сон не смог попасть в створ ударом издали

52' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Xiaodong Shi взял и забрал мяч на выходе

50' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Сон Лон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Лю Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.