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Китай: Суперлига
2023

Тур: 2. Стадион: .
Ченду Беттер Сити
2:1
Второй тайм: 62'
Шицзячжуан
0'
1:0
21' Гол
Элкесон Кардосо
28' Желтая карточка
Peng Wang III
2:0
30' Гол
Ким Мин-У
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Элкесон Кардосо
42' Желтая карточка
Жуков Георгий
45' Желтая карточка
Локадия Юрген
45' Желтая карточка
Ган Чао
2:1
57' Гол
Peng Wang III

Ход матча

21'
Элкесон Кардосо
(Ромуло)
1:0
28'
 
Peng Wang III
30'
Ким Мин-У
2:0
38'
Элкесон Кардосо
 
42'
 
Жуков Георгий
45'
 
Локадия Юрген
45'
Ган Чао
 
46'
 
Oscar Taty Maritu
Yifeng Zang
46'
 
Yang Liu II
Жуков Георгий
57'
2:1
Peng Wang III
(Локадия Юрген)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 338 Количество передач 134
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Шицзячжуан
1.11
9.00
25.00
Все Коэффициенты
33
Чжан
Янь
13
Ху
Цзин
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
10
Ромуло
9
Элкесон
Кардосо
21
Фелипе
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
16
Kaimu
Zheng
15
Peng
Wang
III
13
Qinhan
Sun
19
Жуков
Георгий
21
Шкорич
Миле
3
Honglue
Zhao
7
Yifeng
Zang
9
Локадия
Юрген
31
Овусу-Секьере
Деабеас
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1
Шицзячжуан
3-4-3

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Шицзячжуан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элкесон Кардосо 1 0.5
Мяо Тан 1 0.5
Ким Мин-У 1 0.5
Ромуло 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 1 0.5
Овусу-Секьере Деабеас 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 1 0
Ган Чао 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 2 0
Локадия Юрген 1 0
Жуков Георгий 1 0
Qinhan Sun 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шицзячжуан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шицзячжуан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шицзячжуан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0
Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4
Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Шицзячжуан

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Шицзячжуан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ченду Беттер Сити
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хэнань Цзянье
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шицзячжуан
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шаньдун Тайшань
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ченду Беттер Сити
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хэнань Цзянье
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Шицзячжуан
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Циндао Чжуннэн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Наньтун Чжиюнь
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ченду Беттер Сити
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шицзячжуан
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 1
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Шицзячжуан Peng Wang III 2
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 2
Тянцзинь Тэда Fan Yang1 1
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
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    Ченду Беттер Сити
    Ничья
    Шицзячжуан
    1.11
    9.00
    25.00
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