Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Romulo не смог попасть в створ ударом издали

Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Элкесон Кардосо грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

44' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

43' Элкесон Кардосо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Оооо... вот это был удар! Элкесон Кардосо должен был забить с этой позиции.

42' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

41' Овусу-Секьере Деабеас не смог попасть в створ ударом издали

41' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ченду Беттер Сити отменен из-за положения "вне игры".

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Мяо Тан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Овусу-Секьере Деабеас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Romulo бьет со штрафного в створ, но Puliang Shao держит все под контролем

28' Peng Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Jing Hu ослабляет давление, выбив мяч.

26' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

22' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ченду Беттер Сити будет все-таки засчитан.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

21' Romulo сделал результативную передачу.

20' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

18' Tao Liu выиграл воздушное противоборство у Yifeng Zang

18' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

16' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

14' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

10' ШТАНГА! Так было близко к голу - Элкесон Кардосо нанес удар в каркас ворот!

10' Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Чоу Тим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Qinhan Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Yun Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ким Мин-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

1' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру