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Китай: Суперлига
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Yi Huang
Ченду Беттер Сити
2:1
Конец матча
Шицзячжуан
0'
1:0
21' Гол
Элкесон Кардосо
28' Желтая карточка
Peng Wang III
2:0
30' Гол
Ким Мин-У
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Элкесон Кардосо
42' Желтая карточка
Жуков Георгий
45' Желтая карточка
Локадия Юрген
45' Желтая карточка
Ган Чао
2:1
57' Гол
Peng Wang III
69' Желтая карточка
Kaimu Zheng
84' Желтая карточка
Honglue Zhao
90' Желтая карточка
Тан Синь
90'+6

Ход матча

21'
Элкесон Кардосо
(Ромуло)
1:0
28'
 
Peng Wang III
30'
Ким Мин-У
2:0
38'
Элкесон Кардосо
 
42'
 
Жуков Георгий
45'
 
Локадия Юрген
45'
Ган Чао
 
46'
 
Oscar Taty Maritu
Yifeng Zang
46'
 
Yang Liu II
Жуков Георгий
57'
2:1
Peng Wang III
(Локадия Юрген)
69'
 
Kaimu Zheng
78'
Gong Zhang
Ган Чао
 
78'
Тан Синь
Мяо Тан
 
78'
 
Xuchen Yao
Локадия Юрген
83'
 
Zihao Yan
Qinhan Sun
84'
 
Honglue Zhao
90'
Тан Синь
 
90'
 
Xinyu Liu1
Honglue Zhao
90'
Паласиос Мануэль
Ромуло
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 599 Количество передач 323
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

33
Чжан
Янь
13
Ху
Цзин
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
10
Ромуло
9
Элкесон
Кардосо
21
Фелипе
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
16
Kaimu
Zheng
15
Peng
Wang
III
13
Qinhan
Sun
19
Жуков
Георгий
21
Шкорич
Миле
3
Honglue
Zhao
7
Yifeng
Zang
9
Локадия
Юрген
31
Овусу-Секьере
Деабеас
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1
Шицзячжуан
3-4-3

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Шицзячжуан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элкесон Кардосо 1 0.5
Мяо Тан 1 0.5
Ким Мин-У 1 0.5
Ромуло 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 1 0.5
Peng Wang III 1 0.5
Овусу-Секьере Деабеас 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 1 0
Ган Чао 1 0
Тан Синь 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 2 0
Локадия Юрген 1 0
Жуков Георгий 1 0
Honglue Zhao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Qinhan Sun 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шицзячжуан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шицзячжуан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Ченду Беттер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шицзячжуан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0
Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4
Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Шицзячжуан

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Шицзячжуан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ченду Беттер Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Шаньдун Тайшань
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шанхай СИПГ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шэньчжэнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Шицзячжуан Локадия Юрген 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Шицзячжуан Peng Wang III 2
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 2
Тянцзинь Тэда Fan Yang1 1
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 1
Весь список
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Овусу-Секьере Деабеас из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Ким Мин-У
  • 94'
    Ченду Беттер Сити пытается что-то создать.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    93'
    Ох, нехорошо это выглядит. Romulo получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    93'
    Romulo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Тактическая замена. Жао Хонглуе уходит с поля и его заменяет Xinyu Liu
  • 92'
    Ченду Беттер Сити пытается что-то создать.
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