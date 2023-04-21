Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Romulo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Romulo получил травму и медбригада забирает его с поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Жао Хонглуе не смог попасть в створ ударом издали

89' Zihao Yan навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Jing Hu ослабляет давление, выбив мяч.

87' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Romulo из команды Ченду Беттер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновится спорным мячом

83' Ох, нехорошо это выглядит. Qinhan Sun получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

81' Оооо... вот это был удар! Gong Zhang должен был забить с этой позиции.

81' Gong Zhang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Ким Мин-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

79' Romulo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Yun Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Жао Хонглуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Felipe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Jing Hu успешно блокирует удар.

75' Жао Хонглуе пробил со штрафного прямо в стенку

73' Жао Хонглуе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Kaimu Zheng получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Kaimu Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

64' Kaimu Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

59' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Г О О О О Л - Peng Wang забивает с левой ноги!

57' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Овусу-Секьере Деабеас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Romulo из команды Ченду Беттер Сити разыграл угловой с левого угла.

52' Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

50' Romulo не смог попасть в створ ударом издали

48' Шкорич Миле не смог попасть в створ ударом издали

47' Ким Мин-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Romulo задерживает мяч рукой

46' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Локадия Юрген грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой