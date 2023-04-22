Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Линьпэн Чжан получил желтую карточку от судьи

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

44' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Вэньцзюнь Люй

43' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Yuan Zhang нанес удар головой, но Junling Yan спокойно отбил мяч.

41' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

35' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Haolun Mi оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Ачеампонг Франк из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

27' Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хорошую попытку сделал Hujahmat Shahsat . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Хорошую попытку сделал Ачеампонг Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Команда Шанхай СИПГ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

24' Г О О О О Л - Браунинг Тайас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

24' Линьпэн Чжан нанес удар головой, но Chunyu Dong спокойно отбил мяч.

23' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

22' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Линьпэн Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Yuan Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

21' Пинк Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Шанхай СИПГ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

19' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

17' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

14' Хорошую попытку сделал Варгас Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

9' Haofeng Xu получил желтую карточку от судьи

9' Вэньцзюнь Люй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ачеампонг Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

8' Варгас Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

4' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола