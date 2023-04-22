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Китай: Суперлига
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou
Шанхай СИПГ
3:2
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
9' Желтая карточка
Haofeng Xu
1:0
24' Гол
Браунинг Тайас
45' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
53' Красная карточка
Браунинг Тайас
2:0
56' Гол
Пинк Маркус
2:1
62' Гол
Чжипэн Цзян
67' Желтая карточка
Алессандрини Ромен
2:2
84' Гол
Ачеампонг Франк
3:2
87' Гол
Лэй У
90' Желтая карточка
Цзюнь-Лин Янь
90'+5

Ход матча

9'
 
Haofeng Xu
24'
Браунинг Тайас
1:0
45'
Линьпэн Чжан
 
46'
 
Чжипэн Цзян
Li Ning
53'
Браунинг Тайас
 
56'
Ли Ан
Xin Xu
 
56'
Пинк Маркус
2:0
62'
 
Алессандрини Ромен
Yuan Zhang1
62'
 
Zigui Shen
Hujahmat Shahsat
62'
 
Dalun Zheng
Haolun Mi
62'
2:1
Чжипэн Цзян
67'
 
Алессандрини Ромен
71'
Мирахметджан Музеппер
Варгас Матиас
 
71'
 
Yuezheng Du
Yuan Zhang2
75'
Паулиньо Пауло
Пинк Маркус
 
76'
Ли Шуай I
Вэньцзюнь Люй
 
76'
Чжэнь Вэй
Шэньчао Ван
 
84'
2:2
Ачеампонг Франк
(Чжипэн Цзян)
87'
Лэй У
(Паулиньо Пауло)
3:2
90'
Цзюнь-Лин Янь
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 521 Количество передач 342
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
11
Вэньцзюнь
Люй
16
Xin
Xu
6
Хуэй-Кан
Цай
24
Варгас
Матиас
8
Оскар
дос
Сантос
7
Лэй
У
10
Пинк
Маркус
22
Дун
Хэнъи
27
Boyu
Yang
6
Shuai
Pei
11
Yuan
Zhang1
13
Haofeng
Xu
25
Haolun
Mi
21
Yuan
Zhang2
30
Ruifeng
Huang
14
Li
Ning
7
Ачеампонг
Франк
34
Hujahmat
Shahsat
Шанхай СИПГ
4-2-3-1
Шэньчжэнь
5-3-2

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Шэньчжэнь

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:3
С
2:0
С
3:1
С
1:3
С
6:0
С
0:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

3.67
2.33

Среднее время на гол

24
38

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Пауло 2 1
Лэй У 1 0.5
Пинк Маркус 1 0.5
Браунинг Тайас 1 0.5
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чжипэн Цзян 1 0.5
Ачеампонг Франк 1 0.5
Юань Миньчэн 1 0.5
Hujahmat Shahsat 1 (1) 0.5

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Линьпэн Чжан 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алессандрини Ромен 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang2 1 0
Haofeng Xu 1 0
Li Ning 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Шанхай СИПГ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0
Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0
Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Шэньчжэнь

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Ченду Беттер Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Шэньчжэнь
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Шаньдун Тайшань
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чанчунь Ятай
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Далянь Ифан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2
Далянь Ифан Ян Ксиангчуанг 2
Шицзячжуан Локадия Юрген 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Шицзячжуан Peng Wang III 2
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 2
Тянцзинь Тэда Fan Yang1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Шанхай СИПГ вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 61%, Шэньчжэнь: 39%.
  • 95'
    Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Ли Шуай I ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Шэньчжэнь пытается что-то создать.
  • 94'
    Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
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