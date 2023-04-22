  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Чанчунь Ятай
3:2
Второй тайм: 90+'
Далянь Ифан
0'
1:0
6' Гол
Сержиньо Солер
12' Желтая карточка
Yupeng He
65' Желтая карточка
Yu Wang
1:1
72' Гол
Цонев Борислав
77' Желтая карточка
Chengjian Liao
2:1
79' Гол
Chengjian Liao
85' Желтая карточка
Цуль Петер
2:2
90' Гол
Мамба Стрели
3:2
90' Гол
Chengjian Liao

Ход матча

6'
Сержиньо Солер
(Jinxian Wang)
1:0
12'
 
Yupeng He
46'
Леонардо Родригес
Yun Liu
 
60'
 
Мамба Стрели
Yupeng He
64'
Chengjian Liao
Hong Li
 
65'
 
Yu Wang
68'
 
Yu Fei
Yu Wang
72'
1:1
Цонев Борислав
77'
Chengjian Liao
 
79'
Chengjian Liao
2:1
85'
Цуль Петер
 
86'
Sabit Abdusalam
Цуль Петер
 
86'
Yongjing Cao
Jinxian Wang
 
88'
 
Босанчич Неманья
Пен Лю
90'
2:2
Мамба Стрели
90'
Chengjian Liao
(Qi Cui)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 25 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 161 Количество передач 229
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Далянь Ифан
3.90
6.20
47.00
Все Коэффициенты
23
Yake
Wu
2
Abduhamit
Abdugheni
21
Qi
Cui
4
Окоре
Жорес
17
Hong
Li
7
Yun
Liu
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
8
Jinxian
Wang
10
Сержиньо
Солер
29
Тан
Лонг
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
4
Vas
Nunez
14
Jiahui
Huang
19
Zhenao
Wang
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
10
Цонев
Борислав
7
Линь
Лянмин
39
Ян
Ксиангчуанг
Чанчунь Ятай
4-4-2
Далянь Ифан
4-2-3-1

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Далянь Ифан

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Среднее время на гол

54
108

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сержиньо Солер 2 1
Тан Лонг 1 0.5
Chengjian Liao 1 0.5
Цуль Петер 0 0
Jinxian Wang 0 0
Hong Li 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 2 1
Цонев Борислав 1 0.5

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chengjian Liao 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yan Wu 1 0
Yupeng He 1 0
Yu Wang 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Чанчунь Ятай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0
Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Далянь Ифан

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Чанчунь Ятай
 2:2 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Далянь Ифан
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Ченду Беттер Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шэньчжэнь
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Далянь Ифан
 2:2 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Шаньдун Тайшань
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Чанчунь Ятай
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Циндао Чжуннэн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 2:2 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Далянь Ифан
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Ухань Три Таунс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2
Чанчунь Ятай Chengjian Liao 2
Чанчунь Ятай Сержиньо Солер 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Шицзячжуан Peng Wang III 2
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 2
Тянцзинь Тэда Fan Yang1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Chengjian Liao из команды Чанчунь Ятай сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Чанчунь Ятай вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Далянь Ифан контролирует мяч.
  • 97'
    Qi Cui из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Чанчунь Ятай пытается что-то создать.
  • 96'
    Qi Cui сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Nemanja Bosancic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Леонардо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Мамба Стрели выиграл воздушное противоборство у Chengjian Liao.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 92'
      Jiahui Huang ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      91'
      Jiahui Huang из команды Далянь Ифан фолит на Yongjing Cao, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 91'
      Чанчунь Ятай начинает контратаку
    • 91'
      Yongjing Cao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Далянь Ифан.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.96. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.96 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Чанчунь Ятай
    Ничья
    Далянь Ифан
    3.90
    6.20
    47.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 3:2 Далянь Ифан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Чанчунь Ятай
    Далянь Ифан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     