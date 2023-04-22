Тур: 2. Стадион: Changchun Stadium. Главный судья: Haixin Li
3:2
Конец матча
0'
1:0
6' ГолСержиньо Солер
12' Желтая карточкаYupeng He
64' Желтая карточкаYu Wang
1:1
72' ГолЦонев Борислав
77' Желтая карточкаChengjian Liao
2:1
79' ГолChengjian Liao
85' Желтая карточкаЦуль Петер
2:2
90' ГолМамба Стрели
3:2
90' ГолChengjian Liao
90'+8
Ход матча
6'
1:0
12'
64'
72'
1:1
77'
79'
2:1
85'
90'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
25 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
357 Количество передач 410
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
17
Hong
Li
7
Yun
Liu
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
29
Тан
Лонг
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
14
Jiahui
Huang
19
Zhenao
Wang
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
- Защитник
-
17 Hong LiЗащитник
-
7 Yun LiuПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Jie SunЗащитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Полузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
38 Ning Lu
-
-
24 Zhiyu Yan
-
31 Lishan Shi
-
34 Yiran He
-
36 Chao Fan
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
-
19 Zhenao WangЗащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
23 Yin ShangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мамба СтрелиНападающий
-
-
-
-
-
13 Yaopeng Wang
-
16 Le Liu
-
26 Ming'an Cui
-
28 Yu Fei
-
38 Zhuoyi Lu
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Далянь Ифан
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Среднее время на гол
54
108
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.17
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
51
77
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chengjian Liao
|2
|1
|Сержиньо Солер
|2
|1
|Тан Лонг
|1
|0.5
|Цуль Петер
|0
|0
|Jinxian Wang
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|2
|1
|Цонев Борислав
|1
|0.5
|Мамба Стрели
|1
|0.5
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Далянь Ифан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Чанчунь Ятай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Чанчунь Ятай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
80%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0
Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Далянь Ифан
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Берич Роберт
|2
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2
|Чанчунь Ятай
|Chengjian Liao
|2
|Чанчунь Ятай
|Сержиньо Солер
|2
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|2
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|2
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|2
|Тянцзинь Тэда
|Fan Yang1
|1