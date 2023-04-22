Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Nemanja Bosancic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Nemanja Bosancic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Команда Чанчунь Ятай имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Yun Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Ох, нехорошо это выглядит. Yun Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Сержиньо Солер нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.

44' Хорошую попытку сделал Цуль Петер . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Hong Li выиграл воздушное противоборство у Yin Shang.

43' Сержиньо Солер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

41' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Цонев Борислав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Yin Shang выиграл воздушное противоборство у Hong Li

38' Судья свистит. Hong Li атаковал сзади соперника. Это Yin Shang заработал своей команде штрафной

38' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Yu Wang пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

37' Hong Li выиграл воздушное противоборство у Yin Shang.

36' Женао Ван не смог попасть в створ ударом издали

36' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Цонев Борислав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Yun Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Пен Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Jinxian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Yun Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Женао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Yin Shang нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

25' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Игрок из команды Далянь Ифан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

18' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

18' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Hong Li выиграл воздушное противоборство у Yin Shang.

17' Женао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Оооо... вот это был удар! Yin Shang должен был забить с этой позиции.

16' Yin Shang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Yin Shang из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Тан Лонг не смог попасть в створ ударом издали

13' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

11' Цонев Борислав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Yu Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Пен Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Jinxian Wang наказан за толчок Yin Shang

9' Hong Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Jinxian Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Пен Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Yu Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Hong Li выиграл воздушное противоборство у Yin Shang.

4' Jinxian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру