Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Се Пэнфэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Дугалич Раде нанес удар головой, но Dianzuo Liu спокойно отбил мяч.

46' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ханьвэнь Дэн не смог попасть в створ ударом издали

44' Яо Вейхуи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Г О О О О Л - Вау! Дугалич Раде классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!

38' Яо Вейхуи успешно блокирует удар.

36' Гао Чжуньи пробил со штрафного прямо в стенку

33' Chugui Ye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Оооо... вот это был удар! Chugui Ye должен был забить с этой позиции.

33' Хорошую попытку сделал Chugui Ye . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Давидсон нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

33' Станчу Николае пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем

31' Гао Чжуньи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Chugui Ye навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Се Пэнфэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Станчу Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Эгбучунам Чисом не смог попасть в створ ударом издали

16' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Rodrigo Henrique пробует нанести удар издали, но Dianzuo Liu держит все под контролем

14' Лобжанидзе Элгуя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

9' Хунбо Инь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Се Пэнфэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Се Пэнфэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.