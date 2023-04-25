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Китай: Суперлига
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Xing Qi
Мэйчжоу Хакка
1:2
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
0:1
38' Гол
Dinghao Yan
1:1
41' Гол
Дугалич Раде
53' Желтая карточка
Junjian Liao
56' Желтая карточка
Tze-Nam Yue
59' Желтая карточка
Dinghao Yan
61' Желтая карточка
Чао Хэ
69' Желтая карточка
Liang Shi
1:2
90' Гол
Се Пэнфэй
90'+5

Ход матча

10'
Эгбучунам Чисом
Хунбо Инь
 
38'
0:1
Dinghao Yan
(Станчу Николае)
41'
Дугалич Раде
1:1
53'
Junjian Liao
 
56'
Tze-Nam Yue
 
59'
 
Dinghao Yan
61'
 
Чао Хэ
63'
 
Xiaobin Zhang II
Чао Хэ
63'
 
Ademilson
Dinghao Yan
65'
Jie Chen
Yongjia Li
 
69'
Liang Shi
 
75'
 
Denny Wang
Ханьвэнь Дэн
85'
Инь Цуняо
Chugui Ye
 
90'
 
Jing Luo
Вэй Ши-Хао
90'
1:2
Се Пэнфэй
(Ademilson)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 245 Количество передач 520
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
38
Yongjia
Li
13
Liang
Shi
7
Chugui
Ye
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
9
Лобжанидзе
Элгуя
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
3
Сантос
Уоллес
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
21
Чао
Хэ
8
Dinghao
Yan
4
Вэй
Ши-Хао
10
Станчу
Николае
11
Давидсон
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Ухань Три Таунс
4-4-1-1

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Ухань Три Таунс

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

С
3:0
С
1:2
ПЛК
1:0
ПЛК
0:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дугалич Раде 1 0.33
Chugui Ye 1 0.33
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ademilson 1 0.33
Dinghao Yan 1 0.33
Станчу Николае 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Liang Shi 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Дугалич Раде 1 0
Хунбо Инь 1 0
Junjian Liao 1 0
Zhechao Chen 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гао Чжуньи 1 0
Се Пэнфэй 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Чао Хэ 1 0
Dinghao Yan 1 0
Denny Wang 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
1
Мэйчжоу Хакка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Ухань Три Таунс

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Ченду Беттер Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Циндао Чжуннэн
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Ухань Три Таунс
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Далянь Ифан
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Шэньчжэнь
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бэйцзин Гоань
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Циндао Чжуннэн
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ухань Три Таунс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Циндао Чжуннэн Aleksandar Andrejevic 2
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2
Чанчунь Ятай Chengjian Liao 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Мэйчжоу Хакка Liang Shi 2
Шицзячжуан Peng Wang III 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Тактическая замена. Вэй Ши-Хао уходит с поля и его заменяет Jing Luo
    • 89'
      Вэй Ши-Хао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Ухань Три Таунс пытается что-то создать.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Мэйчжоу Хакка
    • 88'
      Xiaobin Zhang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 88'
      Ademilson создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Ухань Три Таунс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Ухань Три Таунс
    • 87'
      Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Мэйчжоу Хакка пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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