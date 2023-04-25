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Китай: Суперлига
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Шаньдун Тайшань
2:1
Второй тайм: 90+'
Чжэцзян Профессионал
0'
20' Красная карточка
Xin Yue
1:0
26' Гол
Мойсес Лима
33' Желтая карточка
Андрияшевич Франко
45' Желтая карточка
Dongsheng Wang
62' Желтая карточка
Лён Нок-Хан
2:0
64' Гол
Guowen Sun
73' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
2:1
78' Гол
Мушекви Няша
87' Желтая карточка
Junsheng Yao
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Андрияшевич Франко

Ход матча

20'
 
Xin Yue
26'
Мойсес Лима
(Лю Ян)
1:0
33'
 
Андрияшевич Франко
45'
 
Dongsheng Wang
46'
 
Н'Думбу Александр
Tixiang Li
55'
Fernandinho V
Yuanyi Li
 
55'
Лю Биньбинь
Chi Zhang
 
62'
 
Лён Нок-Хан
64'
Guowen Sun
(Феллайни Маруан)
2:0
66'
 
Junsheng Yao
Цзяци Чжан
73'
 
Поссиньоло Лукас
75'
Jinghang Hu
Tong Wang1
 
78'
2:1
Мушекви Няша
83'
Цзи Сян
Guowen Sun
 
87'
 
Junsheng Yao
90'
 
Андрияшевич Франко

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 5 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 216 Количество передач 189
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Чжэцзян Профессионал
1.58
4.30
6.20
Все Коэффициенты
14
Ван
Да-Лэй
13
Chi
Zhang
5
Чжэн
Чжэн
27
Кэ
Ши
6
Tong
Wang1
28
Джун-Хо
Сон
22
Yuanyi
Li
19
Guowen
Sun
10
Мойсес
Лима
11
Лю
Ян
25
Феллайни
Маруан
33
Bo
Zhao
20
Dongsheng
Wang
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
10
Tixiang
Li
31
Bin
Gu
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Чжэцзян Профессионал

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:1
С
2:0
С
1:0
К
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.75
0

Среднее время на гол

51
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
225

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 1 0.33
Мойсес Лима 1 0.33
Guowen Sun 1 0.33
Лю Ян 0 0
Fernandinho V 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 2 0.67
Мушекви Няша 1 0.33
Xin Yue 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 1 0
Лю Ян 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрияшевич Франко 2 0
Xin Yue 0 1
Цзяци Чжан 1 0
Yu Dong 1 0
Поссиньоло Лукас 1 0
Лён Нок-Хан 1 0
Junsheng Yao 1 0
Dongsheng Wang 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0
Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Ченду Беттер Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Циндао Чжуннэн
 3:1 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Ухань Три Таунс
 2:1 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Шэньчжэнь
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Далянь Ифан
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Шаньдун Тайшань
 2:2 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Бэйцзин Гоань
 1:3 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2:2 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Циндао Чжуннэн
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Шаньдун Тайшань
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Бэйцзин Гоань
 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ухань Три Таунс
 2:1 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 2:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Мэйчжоу Хакка
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ухань Три Таунс
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мэйчжоу Хакка
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Чжэцзян Профессионал
 2:2 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Циндао Чжуннэн
 3:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Бэйцзин Гоань
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шаньдун Тайшань
 2:2 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Циндао Чжуннэн Aleksandar Andrejevic 2
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2
Чанчунь Ятай Chengjian Liao 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Мэйчжоу Хакка Liang Shi 2
Шицзячжуан Peng Wang III 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      90'
      Ох, нехорошо это выглядит. Fernando Conceicao получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      90'
      Fernando Conceicao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Оооо... вот это был удар! Jinghang Hu должен был забить с этой позиции.
    • 89'
      Jinghang Hu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 88'
      Fernando Conceicao создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      88'
      Кэ Ши из команды Шаньдун Тайшань в офсайде
    • 88'
      Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Junsheng Yao из команды Чжэцзян Профессионал поставил подножку. Пострадал Лю Ян
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Шаньдун Тайшань
    Ничья
    Чжэцзян Профессионал
    1.58
    4.30
    6.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал онлайн

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