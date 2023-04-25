Тур: 3. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Ма Нин
2:1
Конец матча
0'
19' Красная карточкаXin Yue
1:0
26' ГолМойсес Лима
33' Желтая карточкаАндрияшевич Франко
45' Желтая карточкаDongsheng Wang
61' Желтая карточкаЛён Нок-Хан
2:0
64' ГолGuowen Sun
72' Желтая карточкаПоссиньоло Лукас
2:1
78' ГолМушекви Няша
86' Желтая карточкаJunsheng Yao
90' Undefined phrase: football_event_Андрияшевич Франко
90'+7
Ход матча
19'
26'
1:0
45'
55'
61'
64'
2:0
72'
78'
2:1
83'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
465 Количество передач 320
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
14
Ван
Да-Лэй
13
Chi
Zhang
27
Кэ
Ши
28
Джун-Хо
Сон
22
Yuanyi
Li
19
Guowen
Sun
10
Мойсес
Лима
11
Лю
Ян
33
Bo
Zhao
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
10
Tixiang
Li
31
Bin
Gu
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
13 Chi ZhangЗащитник
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
28 Джун-Хо СонПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
19 Guowen SunПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
11 Лю ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
- Нападающий
-
29 Chen Pu
-
-
36 Liuyu Duan
-
Главный тренер: Wei Hao
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
21 Shengpan Ji
-
16 Shengxin Bao
-
-
15 Haoxiang Jin
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Чжэцзян Профессионал
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.75
0
Среднее время на гол
51
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
225
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|1
|0.33
|Мойсес Лима
|1
|0.33
|Guowen Sun
|1
|0.33
|Лю Ян
|0
|0
|Fernandinho V
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|1
|0.33
|Мушекви Няша
|1
|0.33
|Xin Yue
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Xin Yue
|0
|1
|Цзяци Чжан
|1
|0
|Yu Dong
|1
|0
|Поссиньоло Лукас
|1
|0
|Лён Нок-Хан
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Dongsheng Wang
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Чжэцзян Профессионал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0
Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Берич Роберт
|2
|Циндао Чжуннэн
|Aleksandar Andrejevic
|2
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2
|Чанчунь Ятай
|Chengjian Liao
|2
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|2
|Мэйчжоу Хакка
|Liang Shi
|2
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|2