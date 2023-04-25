Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [61] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Шаньдун Тайшань имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Dongsheng Wang тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

47' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Оооо... вот это был удар! Мушекви Няша должен был забить с этой позиции.

46' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Guowen Sun навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Андрияшевич Франко не смог попасть в створ ударом издали

37' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Guowen Sun оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Лю Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Феллайни Маруан нанес удар головой, но Bo Zhao спокойно отбил мяч.

33' Андрияшевич Франко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Tixiang Li навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Guowen Sun навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Поссиньоло Лукас нанес удар головой, но Ванг Далей спокойно отбил мяч.

28' Цзяци Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Г О О О О Л - Мойсес Лима забивает с левой ноги!

25' Ulrich Ewolo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Tixiang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Андрияшевич Франко не смог попасть в створ ударом издали

21' Матч возобновлен

21' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

21' Матч остановлен

18' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Ох, нехорошо это выглядит. Лю Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Матч возобновлен

14' Лю Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Bin Gu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Поссиньоло Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лю Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Феллайни Маруан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Цзяци Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Феллайни Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Андрияшевич Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лён Нок-Хан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру