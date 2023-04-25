Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Weicheng Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Weicheng Liu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

88' Chien-Ming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновится спорным мячом

86' Тактическая замена. Wenjie Song уходит с поля и его заменяет Weicheng Liu

85' Liyu Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Соуза Жосеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Кан Сан-У навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Жанг Юнинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Liyu Yang не смог попасть в створ ударом издали

79' Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Матч возобновлен

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

79' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Дабао Юй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Yibo Sha выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Yibo Sha получил желтую карточку от судьи

69' Ли Лэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Хорошую попытку сделал Жанг Юнинг . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Адеми Ариян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Wei Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Дабао Юй нанес удар головой, но Pengfei Mou спокойно отбил мяч.

55' Хорошую попытку сделал Жанг Юнинг . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Эванс Кангва получил травму и заменен. Wenjie Song выходит на поле.

51' Г О О О О Л - Соуза Жосеф забивает ударом с правой ноги!

50' Матч возобновлен

50' Эванс Кангва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

48' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Г О О О О О Л - Эванс Кангва из команды Циндао Чжуннэн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Эванс Кангва легко с этим справился!