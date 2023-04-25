Тур: 3. Стадион: Кингдао Тиантай. Главный судья: Wei Zhen
3:1
Конец матча
0'
1:0
10' ПенальтиСарич Элвис
2:0
26' ГолAleksandar Andrejevic
33' Желтая карточкаGang Wang
3:0
47' ГолКангва Эванс
3:1
51' ГолСоуза Жосеф
69' Желтая карточкаYibo Sha
90'+7
Ход матча
10'
1:0
25'
26'
33'
47'
3:0
51'
3:1
69'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 12
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
107 Количество передач 311
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
32
Wei
Long
13
Табеку
Серж
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
22
Дабао
Юй
4
Ли
Лэй
17
Liyn
Yang
45
Адеми
Ариян
10
Чжанг
Сичже
20
Ziming
Wang
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Табеку СержПолузащитник
-
10 Кангва ЭвансНападающий
-
30 Jinbao ZhongНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
19 Wenjie SongНападающий
-
12 Чен Чуньсинь
-
23 Xu Sun
-
5 Yibo Sha
-
11 Xipeng Sun
-
-
-
18 Ming Hu
-
29 Chaoyang Liu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Сень ХоуВратарь
-
14 Dehai ZouВратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi Gao
-
26 Yang Bai
-
18 Hao Fang
-
43 Wenhao Jiang
-
Главный тренер: Stanley Menzo
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.67
|Кангва Эванс
|1
|0.33
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.33
|Табеку Серж
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жосеф
|1
|0.33
|Liyn Yang
|1
|0.33
|Чжанг Сичже
|1 (1)
|0.33
Карточки
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jiashen Liu
|1
|0
|Jinbao Zhong
|1
|0
|Чен Чуньсинь
|1
|0
|Yibo Sha
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Лэй
|2
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Gang Wang
|1
|0
|Jiaqi Han
|1
|0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Циндао Чжуннэн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Циндао Чжуннэн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0
Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Циндао Чжуннэн 0:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Циндао Чжуннэн - Сычуань Цзюнью 1:2
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3
Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
Бэйцзин Гоань
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Циндао Чжуннэн
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Берич Роберт
|2
|Циндао Чжуннэн
|Aleksandar Andrejevic
|2
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2
|Чанчунь Ятай
|Chengjian Liao
|2
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|2
|Мэйчжоу Хакка
|Liang Shi
|2
|Шицзячжуан
|Peng Wang III
|2