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Китай: Суперлига
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Wei Zhen
Циндао Чжуннэн
3:1
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
10' Пенальти
Сарич Элвис
2:0
26' Гол
Aleksandar Andrejevic
33' Желтая карточка
Gang Wang
3:0
47' Гол
Кангва Эванс
3:1
51' Гол
Соуза Жосеф
69' Желтая карточка
Yibo Sha
90'+7

Ход матча

10'
Сарич Элвис
1:0
25'
Yibo Sha
Junshuai Liu
 
26'
Aleksandar Andrejevic
(Табеку Серж)
2:0
33'
 
Gang Wang
46'
 
Кан Сан-У
Адегбенро Самуэль
46'
 
Жанг Юнинг
Ziming Wang
47'
Кангва Эванс
(Табеку Серж)
3:0
51'
3:1
Соуза Жосеф
51'
Wenjie Song
Кангва Эванс
 
69'
Yibo Sha
 
76'
 
Йеннарис Никлас
Чжанг Сичже
86'
Weicheng Liu
Wenjie Song
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 12
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 107 Количество передач 311
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

28
Pengfei
Mou
2
Wei
Zhang
I
31
Aleksandar
Andrejevic
4
Junshuai
Liu
24
Dong
Xu
32
Wei
Long
7
Сарич
Элвис
25
Chien-Ming
Wang
13
Табеку
Серж
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
1
Jiaqi
Han
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
22
Дабао
Юй
4
Ли
Лэй
17
Liyn
Yang
45
Адеми
Ариян
5
Соуза
Жосеф
10
Чжанг
Сичже
20
Ziming
Wang
11
Адегбенро
Самуэль
Циндао Чжуннэн
4-4-2
Бэйцзин Гоань
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aleksandar Andrejevic 2 0.67
Кангва Эванс 1 0.33
Сарич Элвис 1 (1) 0.33
Табеку Серж 0 0
Dong Xu 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жосеф 1 0.33
Liyn Yang 1 0.33
Чжанг Сичже 1 (1) 0.33

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiashen Liu 1 0
Jinbao Zhong 1 0
Чен Чуньсинь 1 0
Yibo Sha 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Лэй 2 0
Соуза Жосеф 1 0
Gang Wang 1 0
Jiaqi Han 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Циндао Чжуннэн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Циндао Чжуннэн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0
Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Циндао Чжуннэн 0:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Циндао Чжуннэн - Сычуань Цзюнью 1:2
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3
Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Бэйцзин Гоань

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чанчунь Ятай
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Ченду Беттер Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Циндао Чжуннэн
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Ухань Три Таунс
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Далянь Ифан
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Шэньчжэнь
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бэйцзин Гоань
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Циндао Чжуннэн
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Шэньчжэнь
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Далянь Ифан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Шицзячжуан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Наньтун Чжиюнь
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ухань Три Таунс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ченду Беттер Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Хэнань Цзянье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тянцзинь Тэда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Циндао Чжуннэн Aleksandar Andrejevic 2
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2
Чанчунь Ятай Chengjian Liao 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Мэйчжоу Хакка Liang Shi 2
Шицзячжуан Peng Wang III 2
Весь список
  • Фол, нарушение
    94'
    Нгадеу Майкл наказан за толчок Pengfei Mou
  • Угловой
    94'
    Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Weicheng Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Wei Zhang из команды Циндао Чжуннэн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Адеми Ариян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Адеми Ариян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Циндао Чжуннэн
  • 92'
    Liyu Yang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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