Тур: 3. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Kun Ai
0:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаYu Wang
61' Желтая карточкаJiahui Huang
67' Желтая карточкаФелипе
73' Желтая карточкаГан Чао
90' Желтая карточкаЛинь Лянмин
90' Желтая карточкаZhu Ting
90'+6
Ход матча
28'
61'
67'
73'
81'
82'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
243 Количество передач 497
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
19
Zhenao
Wang
35
Yu
Wang
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Zhenao WangЗащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
-
14 Jiahui HuangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Yin ShangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мамба СтрелиНападающий
-
-
-
-
16 Le Liu
-
26 Ming'an Cui
-
33 Zhiwei Song
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
13 Ху ЦзинЗащитник
- Защитник
-
26 Лю ТаоЗащитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
- Нападающий
-
16 Jian Tao
-
3 Тан Синь
-
-
19 Yanfeng Dong
-
23 Yiming Yang
-
27 Лю2 Бин
-
36 Гоу Чжунчен
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Далянь Ифан
Ченду Беттер Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
0
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|2
|0.67
|Цонев Борислав
|1
|0.33
|Мамба Стрели
|1
|0.33
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элкесон Кардосо
|1
|0.33
|Мяо Тан
|1
|0.33
|Ким Мин-У
|1
|0.33
|Ромуло
|0
|0
Карточки
Результаты матчей
Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Далянь Ифан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3
Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0
Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1
Результаты матчей
Далянь Ифан
Ченду Беттер Сити
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Далянь Ифан
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Берич Роберт
|2
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|2
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|2
|Мэйчжоу Хакка
|Liang Shi
|2