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Китай: Суперлига
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Kun Ai
Далянь Ифан
0:0
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
28' Желтая карточка
Yu Wang
61' Желтая карточка
Jiahui Huang
67' Желтая карточка
Фелипе
73' Желтая карточка
Ган Чао
90' Желтая карточка
Линь Лянмин
90' Желтая карточка
Zhu Ting
90'+6

Ход матча

28'
Yu Wang
 
61'
Jiahui Huang
 
67'
 
Фелипе
73'
 
Ган Чао
81'
Wei Wu III
Пен Лю
 
82'
 
Gong Zhang
Ган Чао
84'
Ян Ксиангчуанг
Цонев Борислав
 
86'
 
Паласиос Мануэль
Ромуло
90'
Zhu Ting
Zhenao Wang
 
90'
Zhiwei Song
Yu Wang
 
90'
Линь Лянмин
 
90'
Zhu Ting
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 243 Количество передач 497
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
4
Vas
Nunez
2
Longchang
Lin
19
Zhenao
Wang
35
Yu
Wang
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
23
Yin
Shang
7
Линь
Лянмин
33
Чжан
Янь
13
Ху
Цзин
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
Далянь Ифан
4-3-1-2
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Далянь Ифан
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:0
С
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
0

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 2 0.67
Цонев Борислав 1 0.33
Мамба Стрели 1 0.33
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элкесон Кардосо 1 0.33
Мяо Тан 1 0.33
Ким Мин-У 1 0.33
Ромуло 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Wang 2 0
Yan Wu 1 0
Yupeng He 1 0
Jiahui Huang 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Чао 2 0
Чоу Тим 1 0
Тан Синь 1 0
Фелипе 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Далянь Ифан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Далянь Ифан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3
Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0
Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1

Результаты матчей

Далянь Ифан
Ченду Беттер Сити

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
3.
Тянцзинь Тэда
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Циндао Чжуннэн
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Далянь Ифан
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Ухань Три Таунс
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Шэньчжэнь
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Бэйцзин Гоань
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Шицзячжуан
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Далянь Ифан
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Циндао Чжуннэн
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Шэньчжэнь
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шицзячжуан
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Тянцзинь Тэда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ухань Три Таунс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ченду Беттер Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Хэнань Цзянье
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Хэнань Цзянье Шунич Тони 2
Мэйчжоу Хакка Liang Shi 2
Весь список
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