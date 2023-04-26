Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Felipe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

Хорошую попытку сделал Yin Shang. Удар в створ, но вратарь начеку

Felipe грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Yin Shang ослабляет давление, выбив мяч.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Пен Лю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хорошую попытку сделал Пен Лю . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Felipe успешно блокирует удар.

46' Цонев Борислав пробил со штрафного прямо в стенку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Tao Liu наказан за толчок Цонев Борислав

41' Матч возобновится спорным мячом

40' Элкесон Кардосо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч возобновится спорным мячом

35' Yin Shang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Судья свистит. Jing Hu атаковал сзади соперника. Это Линь Лянмин заработал своей команде штрафной

31' Безумный фол. Yin Shang грубо играет против соперника. Пострадал Ким Мин-У

29' Матч возобновлен

29' Ган Чао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Jing Hu ослабляет давление, выбив мяч.

25' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Ким Мин-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Yin Shang из команды Далянь Ифан в офсайде

17' Yin Shang из команды Далянь Ифан наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

17' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Пен Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ким Мин-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Felipe выиграл воздушное противоборство у Jiahui Huang

6' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Felipe выиграл воздушное противоборство у Vas Nunez

4' Yin Shang наказан за толчок Tao Liu

3' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника