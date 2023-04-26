Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Хорошую попытку сделал Abduhamit Abdugheni . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Хорошую попытку сделал Abduhamit Abdugheni . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Цуль Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Yun Liu получил желтую карточку от судьи

81' У Си выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Цуль Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Леонардо Родригес нанес удар головой, но Zhen Ma спокойно отбил мяч.

79' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Jinxian Wang не смог попасть в створ ударом издали

70' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Г О О О О Л - Малеле Сефас забивает с левой ноги!

64' Haoyang Xu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Цуль Петер пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

60' Хорошую попытку сделал Леонардо Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Сержиньо Солер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Сержиньо Солер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Haoyang Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Тейшейра Жоау на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' У Си выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.