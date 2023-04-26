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Китай: Суперлига
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Лю Вэй
Шанхай Шеньхуа
1:0
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
1:0
64' Гол
Малеле Сефас
81' Желтая карточка
Yun Liu
90'+6

Ход матча

64'
Малеле Сефас
(Haoyang Xu)
1:0
68'
Haijian Wang
Цао Юньдин
 
70'
 
Yun Liu
Тан Лонг
70'
 
Abduhamit Abdugheni
Hong Li
75'
 
Чанчэн Чэн
Jinxian Wang
78'
Wei Zhang2
Haoyang Xu
 
78'
Aidi Fulang Xisi
Хинг-Гловер Макарио
 
81'
 
Yun Liu
88'
Yangyang Jin
Тейшейра Жоау
 
90'
 
Йи Тенг
Yufeng Zhang

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 291 Количество передач 562
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
21
Lin
Cui
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
7
Haoyang
Xu
10
Тейшейра
Жоау
28
Цао
Юньдин
11
Малеле
Сефас
23
Yake
Wu
19
Chengjian
Liao
21
Qi
Cui
4
Окоре
Жорес
17
Hong
Li
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
9
Леонардо
Родригес
10
Сержиньо
Солер
Шанхай Шеньхуа
4-2-3-1
Чанчунь Ятай
4-3-3

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Чанчунь Ятай

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

28 матчей

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:0
С
0:0
К
0:2
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
1:0
С
3:0
С
3:0
С
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:3
С
0:2
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.33
0.92

Среднее время на гол

67
97

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.27

Среднее время на гол

68
71

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.32
1.11

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

68
81

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haoyang Xu 1 0.33
Малеле Сефас 1 0.33
У Си 1 0.33
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chengjian Liao 2 0.67
Сержиньо Солер 2 0.67
Тан Лонг 1 0.33
Цуль Петер 0 0
Jinxian Wang 0 0
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 2 0
Малеле Сефас 1 0
Haijian Wang 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 1 0
Chengjian Liao 1 0
Yun Liu 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чанчунь Ятай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чанчунь Ятай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Чанчунь Ятай

Точный счет

1:0
2 раза 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
3.
Тянцзинь Тэда
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Циндао Чжуннэн
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Далянь Ифан
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Ухань Три Таунс
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Шэньчжэнь
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Бэйцзин Гоань
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Шицзячжуан
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Далянь Ифан
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Циндао Чжуннэн
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Шэньчжэнь
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шицзячжуан
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Тянцзинь Тэда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ухань Три Таунс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ченду Беттер Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Хэнань Цзянье
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Хэнань Цзянье Шунич Тони 2
Мэйчжоу Хакка Liang Shi 2
Весь список
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