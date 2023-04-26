Тур: 3. Стадион: Шанхай Интернешнл. Главный судья: Лю Вэй
1:0
Конец матча
Ход матча
64'
1:0
78'
81'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
291 Количество передач 562
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
1
Zhen
Ma
21
Lin
Cui
15
У
Си
28
Цао
Юньдин
11
Малеле
Сефас
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
17
Hong
Li
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
30 Yaxiong Bao
-
16 Zexiang Yang
-
31 Qinghao Xue
-
18 Wei Zhang2
-
29 Junchen Zhou
-
-
33 Haijian Wang
-
39 Yujie Liu
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
- Защитник
-
17 Hong LiЗащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Jie SunЗащитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
38 Ning Lu
-
-
7 Yun Liu
-
-
24 Zhiyu Yan
-
31 Lishan Shi
-
34 Yiran He
-
36 Chao Fan
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Чанчунь Ятай
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
28 матчей
25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.33
0.92
Среднее время на гол
67
97
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.31
1.27
Среднее время на гол
68
71
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.32
1.11
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
68
81
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haoyang Xu
|1
|0.33
|Малеле Сефас
|1
|0.33
|У Си
|1
|0.33
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chengjian Liao
|2
|0.67
|Сержиньо Солер
|2
|0.67
|Тан Лонг
|1
|0.33
|Цуль Петер
|0
|0
|Jinxian Wang
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|2
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|Haijian Wang
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чанчунь Ятай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чанчунь Ятай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Чанчунь Ятай
Точный счет
1:0
2 раза 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Берич Роберт
|2
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|2
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|2
|Мэйчжоу Хакка
|Liang Shi
|2