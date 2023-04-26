Тур: 3. Стадион: Rugao Olympic Sports Center. Главный судья: Minghui Niu
1:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаJunmin Xu
1:0
78' ГолКастильо Роман
90' Желтая карточкаШунич Тони
90' Желтая карточкаБрессан Матеус
90' Желтая карточкаXiaodong Shi
90'+8
Ход матча
11'
78'
1:0
84'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
337 Количество передач 421
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
33
Song
Wang
10
Junmin
Xu
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
11
Zhao
Ke
18
Yuhao
Zhao
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
10 Junmin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
25 Kang CaoПолузащитник
-
-
-
2 Lai Wei
-
27 Wu Xu
-
30 Xiangbin Li
-
5 Sheng Ma
-
-
3 Jie Wang
-
-
28 Gui Hong
-
Главный тренер: David Patricio
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
11 Zhao KeЗащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Songyi LiЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
13 Пень Пень
-
28 Runtong Song
-
-
26 Jiahui Liu
-
12 Minjie Yang
-
16 Dilemet Tudi
-
32 Dong Han
-
21 Keqiang Chen
-
14 Tianyu Gao
-
25 Xu Tang
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
Бомбардиры внутри турнира
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балде Ромарио
|2
|0.67
|Кастильо Роман
|1
|0.33
|Ming Yang Yang
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Межеевски Адриан
|1
|0.33
Карточки
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junmin Xu
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Xiaodong Shi
|1
|0
|Yeljan Shinar
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Xiangbin Li
|1
|0
|Sheng Ma
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шунич Тони
|1
|0
|Xin Luo
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Наньтун Чжиюнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2
Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1
Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
Хэнань Цзянье
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Наньтун Чжиюнь
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Берич Роберт
|2
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|2
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|2
|Мэйчжоу Хакка
|Liang Shi
|2