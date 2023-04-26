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Китай: Суперлига
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Minghui Niu
Наньтун Чжиюнь
1:0
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
11' Желтая карточка
Junmin Xu
1:0
78' Гол
Кастильо Роман
90' Желтая карточка
Шунич Тони
90' Желтая карточка
Брессан Матеус
90' Желтая карточка
Xiaodong Shi
90'+8

Ход матча

11'
Junmin Xu
 
46'
 
Dilemet Tudi
Yuhao Zhao
66'
Kamiran Halimurat
Junmin Xu
 
78'
Кастильо Роман
(Балде Ромарио)
1:0
84'
Kang Cao
Морелатто Лукас
 
84'
Xiangbin Li
Song Wang
 
86'
 
Xu Tang
Zhao Ke
86'
 
Jiahui Liu
Межеевски Адриан
90'
Haoqian Zheng
Кастильо Роман
 
90'
Zilei Jiang
Балде Ромарио
 
90'
 
Шунич Тони
90'
Брессан Матеус
 
90'
Xiaodong Shi
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 337 Количество передач 421
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
33
Song
Wang
10
Junmin
Xu
8
Морелатто
Лукас
6
Ming
Yang
Yang
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
11
Zhao
Ke
18
Yuhao
Zhao
6
Шангуань
Ван
8
Zichang
Huang
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
10
Межеевски
Адриан
Наньтун Чжиюнь
4-1-4-1
Хэнань Цзянье
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балде Ромарио 2 0.67
Кастильо Роман 1 0.33
Ming Yang Yang 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Межеевски Адриан 1 0.33

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junmin Xu 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Xiaodong Shi 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Wei Liu2 1 0
Xiangbin Li 1 0
Sheng Ma 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шунич Тони 1 0
Xin Luo 1 0
Zichang Huang 1 0
Tianyu Gao 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Наньтун Чжиюнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2
Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1
Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Хэнань Цзянье

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
3.
Тянцзинь Тэда
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Циндао Чжуннэн
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Далянь Ифан
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Ухань Три Таунс
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Шэньчжэнь
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Бэйцзин Гоань
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Шицзячжуан
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Далянь Ифан
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Циндао Чжуннэн
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Шэньчжэнь
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шицзячжуан
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Тянцзинь Тэда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ухань Три Таунс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ченду Беттер Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Хэнань Цзянье
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Хэнань Цзянье Шунич Тони 2
Мэйчжоу Хакка Liang Shi 2
Весь список
  • Фол, нарушение
    97'
    Судья сигнализирует, что Dilemet Tudi из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Xiangbin Li
  • 97'
    Удар от ворот произведет Наньтун Чжиюнь
  • Желтая карточка
    96'
    Судье надоело, что Xiaodong Shi тянет время и он наказал его горчичником
  • 96'
    Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Желтая карточка
    95'
    Брессан Матеус грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    95'
    Шунич Тони грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
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