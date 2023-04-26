Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Лю Хуань оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Zichang Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Yihao Zhong оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Zichang Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Морелатто Лукас не смог попасть в створ ударом издали

26' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Балде Ромарио пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

24' Кастильо Роман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Xin Luo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Балде Ромарио пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

15' Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

12' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Wei Liu нанес удар головой, но Ванг Гуоминг спокойно отбил мяч.

5' Морелатто Лукас пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

5' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.