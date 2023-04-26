Тур: 3. Стадион: Cangzhou Stadium. Главный судья: Memetjan Ahmat
0:1
Конец матча
0'
12' Undefined phrase: football_event_Оскар дос Сантос
19' Желтая карточкаYang Liu II
29' Желтая карточкаЦзин Фэн
0:1
45' ГолЛэй У
74' Желтая карточкаYun Yang
85' Желтая карточкаШкорич Миле
89' Желтая карточкаZihao Yan
90'+5
Ход матча
12'
19'
29'
45'
0:1
61'
74'
85'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
356 Количество передач 460
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
18
Xuchen
Yao
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
27
Цзин
Фэн
7
Лэй
У
10
Пинк
Маркус
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Xuchen YaoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Xinyu Liu1
-
22 Wei Wu
-
25 Yue Zhang
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
27 Цзин ФэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
28 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
29 Чжан Хуачэнь
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Шицзячжуан
Шанхай СИПГ
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
73
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|1
|0.33
|Peng Wang III
|1
|0.33
|Овусу-Секьере Деабеас
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|2
|0.67
|Паулиньо Пауло
|2
|0.67
|Пинк Маркус
|1
|0.33
|Браунинг Тайас
|1
|0.33
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang III
|2
|0
|Шкорич Миле
|1
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Жуков Георгий
|1
|0
|Honglue Zhao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Yang Liu II
|1
|0
|Zihao Yan
|1
|0
|Qinhan Sun
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|1
|1
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
|Линьпэн Чжан
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Шицзячжуан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шанхай СИПГ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шанхай СИПГ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1
Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1
Результаты матчей
Шицзячжуан
Шанхай СИПГ
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Берич Роберт
|2
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|2
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|2
|Мэйчжоу Хакка
|Liang Shi
|2