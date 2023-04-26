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Китай: Суперлига
2023

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Memetjan Ahmat
Шицзячжуан
0:1
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
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Оскар дос Сантос
19' Желтая карточка
Yang Liu II
29' Желтая карточка
Цзин Фэн
0:1
45' Гол
Лэй У
74' Желтая карточка
Yun Yang
85' Желтая карточка
Шкорич Миле
89' Желтая карточка
Zihao Yan
90'+5

Ход матча

12'
 
Оскар дос Сантос
19'
Yang Liu II
 
29'
 
Цзин Фэн
45'
0:1
Лэй У
46'
 
Guan He
Чжэнь Вэй
51'
Zihao Yan
Honglue Zhao
 
61'
 
Мирахметджан Музеппер
Паулиньо Пауло
61'
 
Каллон Исса
Цзин Фэн
65'
Локадия Юрген
Жуков Георгий
 
65'
Chuangyi Lin
Xuchen Yao
 
74'
Yun Yang
 
75'
 
Шэньчао Ван
Хуэй-Кан Цай
75'
 
Ян Шиюань
Вэньцзюнь Люй
81'
Kaimu Zheng
Peng Wang III
 
81'
Yifeng Zang
Овусу-Секьере Деабеас
 
85'
Шкорич Миле
 
89'
Zihao Yan
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 356 Количество передач 460
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
19
Жуков
Георгий
15
Peng
Wang
III
3
Honglue
Zhao
18
Xuchen
Yao
10
Oscar
Taty
Maritu
31
Овусу-Секьере
Деабеас
1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Линьпэн
Чжан
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
27
Цзин
Фэн
11
Вэньцзюнь
Люй
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
9
Паулиньо
Пауло
7
Лэй
У
10
Пинк
Маркус
Шицзячжуан
3-4-3
Шанхай СИПГ
3-4-2-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Шанхай СИПГ

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
1:1
К
0:2
С
4:1
С
1:2
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
73

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 1 0.33
Peng Wang III 1 0.33
Овусу-Секьере Деабеас 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 2 0.67
Паулиньо Пауло 2 0.67
Пинк Маркус 1 0.33
Браунинг Тайас 1 0.33

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 2 0
Шкорич Миле 1 0
Локадия Юрген 1 0
Yun Yang 1 0
Жуков Георгий 1 0
Honglue Zhao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Yang Liu II 1 0
Zihao Yan 1 0
Qinhan Sun 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0
Линьпэн Чжан 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Шицзячжуан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шанхай СИПГ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шанхай СИПГ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1
Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Нанкин Сити - Шанхай СИПГ 0:5 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1

Результаты матчей

Шицзячжуан
Шанхай СИПГ

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
3.
Тянцзинь Тэда
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Циндао Чжуннэн
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Далянь Ифан
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Ухань Три Таунс
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Шэньчжэнь
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Бэйцзин Гоань
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Шицзячжуан
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Далянь Ифан
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Циндао Чжуннэн
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Шэньчжэнь
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бэйцзин Гоань
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шицзячжуан
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Тянцзинь Тэда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ухань Три Таунс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ченду Беттер Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Хэнань Цзянье
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Хэнань Цзянье Шунич Тони 2
Мэйчжоу Хакка Liang Shi 2
Весь список
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