Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Шанхай СИПГ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Команда Шанхай СИПГ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Yun Yang плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

45' Г О О О О Л - Лэй У первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

45' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Жао Хонглуе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Oscar Taty Maritu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

43' Лэй У не смог попасть в створ ударом издали

43' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Xuchen Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

41' Линьпэн Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

37' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Оскар дос Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч возобновлен

35' Xuchen Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

31' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

29' Цзин Фэн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Шкорич Миле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Yun Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Цзин Фэн пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

21' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Yang Liu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Жуков Георгий из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хорошую попытку сделал Вэньцзюнь Люй . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

14' Матч возобновится спорным мячом

14' После проверки VAR рефери поменял решение - Шицзячжуан не будет бить пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Qinhan Sun навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

11' Паулиньо Пауло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Оскар дос Сантос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Qinhan Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

8' Оооо... вот это был удар! Лэй У должен был забить с этой позиции.

8' Оскар дос Сантос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хорошую попытку сделал Овусу-Секьере Деабеас . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Овусу-Секьере Деабеас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Оскар дос Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Чжэнь Вэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Oscar Taty Maritu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Шицзячжуан начинает с центра поля