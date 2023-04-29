Тур: 4. Стадион: Воркерс. Главный судья: Shunqi Tang
0:0
Конец матча
Ход матча
46'
59'
60'
67'
77'
78'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
45
Адеми
Ариян
15
Tianyi
Gao
10
Чжанг
Сичже
17
Liyn
Yang
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
28
Джун-Хо
Сон
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
10
Мойсес
Лима
19
Guowen
Sun
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Нападающий
-
17 Liyn YangНападающий
- Запасные игроки
-
34 Сень ХоуВратарь
-
14 Dehai ZouВратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ziming Wang
-
18 Hao Fang
-
43 Wenhao Jiang
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
28 Джун-Хо СонПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
9 КризанПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
19 Guowen SunПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
- Защитник
-
2 Lei TongЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Нападающий
-
36 Liuyu Duan
-
29 Chen Pu
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Шаньдун Тайшань
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед
34 матча
23.5%
38.2%
38.3%
8 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
14.7%
38.2%
47.1%
5 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.65
0.94
Среднее время на гол
54
95
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.94
1.41
Среднее время на гол
46
63
Всего голов
61
40
Голов в среднем за матч
1.79
1.18
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
50
76
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жосеф
|1
|0.25
|Liyn Yang
|1
|0.25
|Чжанг Сичже
|1 (1)
|0.25
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|1
|0.25
|Мойсес Лима
|1
|0.25
|Guowen Sun
|1
|0.25
|Лю Ян
|0
|0
|Fernandinho V
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Лэй
|2
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Gang Wang
|1
|0
|Jiaqi Han
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Бэйцзин Гоань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
3
Бэйцзин Гоань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Берич Роберт
|2
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|2
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|2
|Мэйчжоу Хакка
|Liang Shi
|2