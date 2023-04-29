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  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Бэйцзин Гоань
0:0
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
59' Желтая карточка
Hailong Li
90'+5

Ход матча

46'
 
Hailong Li
Tong Wang1
59'
 
Hailong Li
60'
Жанг Юнинг
Tianyi Gao
 
67'
 
Chi Zhang
Лю Биньбинь
77'
 
Chen Pu
Guowen Sun
78'
Йеннарис Никлас
Соуза Жосеф
 
78'
Чи Чжунго
Чжанг Сичже
 
90'
Hao Fang
Кан Сан-У
 
90'
Пяо Чэн
Адеми Ариян
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Jiaqi
Han
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
45
Адеми
Ариян
15
Tianyi
Gao
5
Соуза
Жосеф
10
Чжанг
Сичже
7
Кан
Сан-У
17
Liyn
Yang
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
28
Джун-Хо
Сон
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
10
Мойсес
Лима
19
Guowen
Sun
25
Феллайни
Маруан
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Шаньдун Тайшань

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед

34 матча

23.5%
38.2%
38.3%
8 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

14.7%
38.2%
47.1%
5 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:0
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
3:2
К
2:1
С
2:0
К
2:2
К
1:1
С
1:1
С
3:0
С
2:2
С
1:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
3:0
С
2:2
С
0:3
С
1:3
С
3:0
С
4:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.65
0.94

Среднее время на гол

54
95

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.94
1.41

Среднее время на гол

46
63

Всего голов

61
40

Голов в среднем за матч

1.79
1.18

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

50
76

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жосеф 1 0.25
Liyn Yang 1 0.25
Чжанг Сичже 1 (1) 0.25
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 1 0.25
Мойсес Лима 1 0.25
Guowen Sun 1 0.25
Лю Ян 0 0
Fernandinho V 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Лэй 2 0
Соуза Жосеф 1 0
Gang Wang 1 0
Jiaqi Han 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 1 0
Лю Ян 1 0
Hailong Li 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Бэйцзин Гоань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
3
Бэйцзин Гоань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 5:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 4:0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Шаньдун Тайшань

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
3.
Тянцзинь Тэда
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Ухань Три Таунс
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Далянь Ифан
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Шэньчжэнь
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Бэйцзин Гоань
 4 0 3 1 3 - 5 3
13.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Шицзячжуан
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Далянь Ифан
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Шэньчжэнь
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шицзячжуан
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Тянцзинь Тэда
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ченду Беттер Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Хэнань Цзянье
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Хэнань Цзянье Шунич Тони 2
Мэйчжоу Хакка Liang Shi 2
Весь список
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