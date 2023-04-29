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Китай: Суперлига
2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Циндао Чжуннэн
0:3
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
0:1
17' Гол
Давидсон
0:2
41' Гол
Ханьвэнь Дэн
0:3
51' Гол
Yang Li3
72' Красная карточка
Chaoyang Liu
90'+4

Ход матча

17'
0:1
Давидсон
(Станчу Николае)
41'
0:2
Ханьвэнь Дэн
(Се Пэнфэй)
46'
 
Yang Li3
Имин Лю
46'
 
Dinghao Yan
Ademilson
51'
0:3
Yang Li3
(Станчу Николае)
56'
Chien-Ming Wang
Xipeng Sun
 
57'
Yibo Sha
Чен Чуньсинь
 
57'
Jiashen Liu
Chaoyang Liu
 
68'
Ма Ксянгью
Jinbao Zhong
 
72'
Chaoyang Liu
 
80'
 
Qianglong Tao
Давидсон
80'
 
Чао Хэ
Сантос Уоллес
80'
 
Хан Жэнь
Xiaobin Zhang II
81'
Wenjie Song
Табеку Серж
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

28
Pengfei
Mou
5
Yibo
Sha
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
12
Чен
Чуньсинь
2
Wei
Zhang
I
30
Jinbao
Zhong
32
Wei
Long
7
Сарич
Элвис
11
Xipeng
Sun
13
Табеку
Серж
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
3
Сантос
Уоллес
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
4
Вэй
Ши-Хао
7
Ademilson
11
Давидсон
Циндао Чжуннэн
5-3-2
Ухань Три Таунс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aleksandar Andrejevic 2 0.5
Кангва Эванс 1 0.25
Сарич Элвис 1 (1) 0.25
Табеку Серж 0 0
Dong Xu 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ademilson 1 0.25
Се Пэнфэй 1 0.25
Давидсон 1 0.25
Ханьвэнь Дэн 1 0.25
Dinghao Yan 1 0.25
Yang Li3 1 0.25
Станчу Николае 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chaoyang Liu 0 1
Jiashen Liu 1 0
Jinbao Zhong 1 0
Чен Чуньсинь 1 0
Yibo Sha 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гао Чжуньи 1 0
Се Пэнфэй 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Чао Хэ 1 0
Dinghao Yan 1 0
Denny Wang 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Циндао Чжуннэн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ухань Три Таунс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
1
Циндао Чжуннэн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ухань Три Таунс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2
Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Сычуань Цзюнью - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэбэй Кунг Фу 0:1 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Циндао Чжуннэн 0:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0
Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Ухань Три Таунс

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
3.
Тянцзинь Тэда
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Ухань Три Таунс
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Далянь Ифан
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Шэньчжэнь
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Бэйцзин Гоань
 4 0 3 1 3 - 5 3
13.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Шицзячжуан
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Далянь Ифан
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Чанчунь Ятай
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Шэньчжэнь
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шицзячжуан
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чжэцзян Профессионал
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Тянцзинь Тэда
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ченду Беттер Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Хэнань Цзянье
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Берич Роберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Хэнань Цзянье Шунич Тони 2
Мэйчжоу Хакка Liang Shi 2
Весь список
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