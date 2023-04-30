Тур: 4. Стадион: Changchun Stadium. Главный судья: Jianxun Kou
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
10' ГолБа Дунь
26' Желтая карточкаSabit Abdusalam
45' Желтая карточкаМерида Фран
1:1
54' ГолЛеонардо Родригес
71' Желтая карточкаAbduhamit Abdugheni
73' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
Ход матча
26'
45'
46'
46'
54'
69'
69'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
23
Yake
Wu
26
Йи
Тенг
21
Qi
Cui
7
Yun
Liu
20
Yufeng
Zhang
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
32
Yuanjie
Su
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
7 Yun LiuПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
16 Zhiyun ZhengНападающий
-
38 Ning Lu
-
17 Hong Li
-
31 Lishan Shi
-
34 Yiran He
-
36 Chao Fan
-
24 Zhiyu Yan
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
19 Feiya ChangПолузащитник
-
40 Yan Shi
-
24 Taoyu Piao
-
-
18 Huaze Gao
-
5 Yang Yu1
-
11 Weijun Xie
-
17 Xuelong Sun
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Тянцзинь Тэда
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 13 побед
28 матчей
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.63
1.58
Среднее время на гол
55
56
Всего голов
44
44
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chengjian Liao
|2
|0.5
|Сержиньо Солер
|2
|0.5
|Леонардо Родригес
|1
|0.25
|Тан Лонг
|1
|0.25
|Цуль Петер
|0
|0
|Jinxian Wang
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарлей Роса
|2
|0.5
|Ба Дунь
|2
|0.5
|Берич Роберт
|2
|0.5
|Qiuming Wang
|0
|0
|Мин Тянь
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fan Yang1
|0
|1
|Мерида Фран
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Давид Андухар
|1
|0
|Мин Тянь
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Чанчунь Ятай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0
Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0
Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Тянцзинь Тэда
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Тянцзинь Тэда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|3.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2
|Бэйцзин Гоань
|Ли Лэй
|2
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|2
|Мэйчжоу Хакка
|Liang Shi
|2