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  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou
Чанчунь Ятай
1:1
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
0:1
10' Гол
Ба Дунь
26' Желтая карточка
Sabit Abdusalam
45' Желтая карточка
Мерида Фран
1:1
54' Гол
Леонардо Родригес
71' Желтая карточка
Abduhamit Abdugheni
73' Желтая карточка
Леонардо Родригес
90'+7

Ход матча

10'
0:1
Ба Дунь
(Мин Тянь)
24'
Chengjian Liao
Yufeng Zhang
 
26'
Sabit Abdusalam
 
45'
 
Мерида Фран
46'
 
Yun Liu
Yuanjie Su
46'
 
Jianan Wang
Тан Лонг
54'
Леонардо Родригес
1:1
69'
 
Yan Shi
Фарлей Роса
69'
 
Weijun Xie
Берич Роберт
69'
 
Hao Guo
Yinong Tian
71'
Abduhamit Abdugheni
 
72'
Чанчэн Чэн
Sabit Abdusalam
 
73'
Леонардо Родригес
 
83'
Yongjing Cao
Jinxian Wang
 
90'
 
Yang Yu1
Qiuming Wang

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

23
Yake
Wu
2
Abduhamit
Abdugheni
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
21
Qi
Cui
7
Yun
Liu
11
Sabit
Abdusalam
20
Yufeng
Zhang
8
Jinxian
Wang
10
Сержиньо
Солер
9
Леонардо
Родригес
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
Чанчунь Ятай
4-4-2
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Тянцзинь Тэда

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 13 побед

28 матчей

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:3
С
2:2
С
1:4
С
0:0
К
5:1
С
3:3
С
0:1
С
1:5
С
1:1
С
4:0
С
4:4
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:2
С
1:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.63
1.58

Среднее время на гол

55
56

Всего голов

44
44

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chengjian Liao 2 0.5
Сержиньо Солер 2 0.5
Леонардо Родригес 1 0.25
Тан Лонг 1 0.25
Цуль Петер 0 0
Jinxian Wang 0 0
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 2 0.5
Ба Дунь 2 0.5
Берич Роберт 2 0.5
Qiuming Wang 0 0
Мин Тянь 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 1 0
Цуль Петер 1 0
Chengjian Liao 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yun Liu 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fan Yang1 0 1
Мерида Фран 1 0
Ба Дунь 1 0
Давид Андухар 1 0
Мин Тянь 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Чанчунь Ятай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0
Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0
Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Тянцзинь Тэда

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 4 3 1 0 3 - 0 10
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ухань Три Таунс
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Далянь Ифан
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Бэйцзин Гоань
 4 0 3 1 3 - 5 3
14.
Шицзячжуан
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Далянь Ифан
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Шанхай СИПГ
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шэньчжэнь
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Шицзячжуан
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Шицзячжуан
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 1
Шицзячжуан Жуков Георгий 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Шэньчжэнь Алессандрини Ромен 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 56%, Тянцзинь Тэда: 44%.
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Чанчэн Чэн из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Ю Янг
  • 94'
    Yan Shi не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Hao Guo нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Тактическая замена. Qiuming Wang уходит с поля и его заменяет Ю Янг
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 1:1 Тянцзинь Тэда онлайн

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