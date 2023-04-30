Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Shengpan Ji. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ченду Беттер Сити отменен из-за положения "вне игры".

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

37' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ченду Беттер Сити отменен из-за положения "вне игры".

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Г О О О О О Л! Ченду Беттер Сити забивает! Felipe отличился.

21' Ulrich Ewolo нанес удар головой, но Yan Zhang спокойно отбил мяч.

10' Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Поссиньоло Лукас получил желтую карточку от судьи

3' Romulo не смог попасть в створ ударом издали

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