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  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Чжэцзян Профессионал
0:1
Второй тайм: 90'
Ченду Беттер Сити
0'
9' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
0:1
24' Гол
Фелипе
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Фелипе
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Ким Мин-У
56' Желтая карточка
Тан Синь
59' Желтая карточка
Yiming Yang
60' Желтая карточка
Н'Думбу Александр
69' Желтая карточка
Ulrich Ewolo

Ход матча

9'
Поссиньоло Лукас
 
24'
0:1
Фелипе
(Ган Чао)
36'
 
Фелипе
45'
 
Ким Мин-У
46'
Junsheng Yao
Bin Gu
 
46'
Shengpan Ji
Tixiang Li
 
56'
 
Тан Синь
59'
 
Yiming Yang
60'
Н'Думбу Александр
 
67'
 
Gong Zhang
Ган Чао
69'
Ulrich Ewolo
 
73'
 
Жуй Ган
Тан Синь
81'
 
Паласиос Мануэль
Ромуло
86'
Di Gao
Yu Dong
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Ченду Беттер Сити
42.00
8.00
1.15
Все Коэффициенты
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
20
Dongsheng
Wang
10
Tixiang
Li
31
Bin
Gu
8
Н'Думбу
Александр
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
33
Чжан
Янь
23
Yiming
Yang
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
Чжэцзян Профессионал
4-5-1
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Ченду Беттер Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
ПЛК
1:2
ПЛК
1:3
КЛГП
1:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 1 0.25
Мушекви Няша 1 0.25
Xin Yue 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элкесон Кардосо 1 0.25
Мяо Тан 1 0.25
Ким Мин-У 1 0.25
Фелипе 1 0.25
Ромуло 0 0
Ган Чао 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрияшевич Франко 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Xin Yue 0 1
Н'Думбу Александр 1 0
Цзяци Чжан 1 0
Yu Dong 1 0
Лён Нок-Хан 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Чао 2 0
Тан Синь 2 0
Чоу Тим 1 0
Yiming Yang 1 0
Фелипе 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Чжэцзян Профессионал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
2
Чжэцзян Профессионал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Ченду Беттер Сити

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Шанхай Шеньхуа
 3 3 0 0 3 - 0 9
3.
Тянцзинь Тэда
 1:1 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Ченду Беттер Сити
 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Чанчунь Ятай
 1:1 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ухань Три Таунс
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Далянь Ифан
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Шэньчжэнь
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Бэйцзин Гоань
 4 0 3 1 3 - 5 3
13.
Хэнань Цзянье
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Шицзячжуан
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:1 4 0 0 4 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Далянь Ифан
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Тянцзинь Тэда
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Наньтун Чжиюнь
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ченду Беттер Сити
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Шанхай СИПГ
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Шэньчжэнь
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шицзячжуан
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ченду Беттер Сити
 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Тянцзинь Тэда
 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Чанчунь Ятай
 1:1 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Наньтун Чжиюнь
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Хэнань Цзянье
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Бэйцзин Гоань Ли Лэй 2
Хэнань Цзянье Шунич Тони 2
Мэйчжоу Хакка Liang Shi 2
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    Чжэцзян Профессионал
    Ничья
    Ченду Беттер Сити
    42.00
    8.00
    1.15
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