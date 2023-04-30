Тур: 4. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Di Wang
0:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаПоссиньоло Лукас
0:1
24' ГолФелипе
36' Undefined phrase: football_event_Фелипе
45' Undefined phrase: football_event_Ким Мин-У
56' Желтая карточкаТан Синь
59' Желтая карточкаYiming Yang
60' Желтая карточкаН'Думбу Александр
69' Желтая карточкаUlrich Ewolo
90' Желтая карточкаЧжан Янь
0:2
90' ГолКим Мин-У
90'+11
Ход матча
36'
45'
46'
56'
59'
67'
69'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
10
Tixiang
Li
31
Bin
Gu
30
Мушекви
Няша
33
Чжан
Янь
23
Yiming
Yang
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
21
Фелипе
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
16 Shengxin Bao
-
21 Shengpan Ji
-
-
15 Haoxiang Jin
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
26 Лю ТаоЗащитник
-
3 Тан СиньПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
- Нападающий
-
16 Jian Tao
-
19 Yanfeng Dong
-
-
13 Ху Цзин
-
36 Гоу Чжунчен
-
27 Лю2 Бин
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Ченду Беттер Сити
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|1
|0.25
|Мушекви Няша
|1
|0.25
|Xin Yue
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Xin Yue
|0
|1
|Н'Думбу Александр
|1
|0
|Цзяци Чжан
|1
|0
|Yu Dong
|1
|0
|Лён Нок-Хан
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Dongsheng Wang
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Чжэцзян Профессионал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
2
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
4
80%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чжэцзян Профессионал 1:6 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 3:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 3:2 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Ченду Беттер Сити
Точный счет
0:2
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 1
|Шицзячжуан
|Жуков Георгий
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2
|Шэньчжэнь
|Алессандрини Ромен
|2