Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Dilemet Tudi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Матч возобновлен

83' Чович Неманья совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Shuai Pei грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

83' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

82' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

79' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

77' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Алессандрини Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

73' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

69' Тактическая замена. Ning Li уходит с поля и его заменяет Zigui Shen

67' Алессандрини Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Shuai Pei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Xin Luo получает желтую карточку за толчок соперника.

58' Юань Миньчэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Haofeng Xu получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Haofeng Xu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Чжипэн Цзян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Оооо... вот это был удар! Межеевски Адриан должен был забить с этой позиции.

49' Хорошую попытку сделал Межеевски Адриан . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Чович Неманья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Xin Luo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Чжипэн Цзян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Dilmurat Mawlanyaz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника