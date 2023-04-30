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  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Шицзячжуан
0:0
Первый тайм: 22'
Наньтун Чжиюнь
0'
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Жуков Георгий
12' Красная карточка
Жуков Георгий

Ход матча

10'
Жуков Георгий
 
12'
Жуков Георгий
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Наньтун Чжиюнь
4.70
3.28
2.98
Все Коэффициенты
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
19
Жуков
Георгий
15
Peng
Wang
III
5
Zihao
Yan
18
Xuchen
Yao
10
Oscar
Taty
Maritu
31
Овусу-Секьере
Деабеас
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
6
Ming
Yang
Yang
10
Junmin
Xu
25
Kang
Cao
8
Морелатто
Лукас
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
Шицзячжуан
3-4-3
Наньтун Чжиюнь
4-5-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Наньтун Чжиюнь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛК
2:2
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 1 0.25
Peng Wang III 1 0.25
Овусу-Секьере Деабеас 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балде Ромарио 2 0.5
Кастильо Роман 1 0.25
Ming Yang Yang 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 2 0
Шкорич Миле 1 0
Локадия Юрген 1 0
Yun Yang 1 0
Жуков Георгий 1 0
Honglue Zhao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Yang Liu II 1 0
Zihao Yan 1 0
Qinhan Sun 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xiaodong Shi 2 0
Брессан Матеус 1 0
Junmin Xu 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Wei Liu2 1 0
Xiangbin Li 1 0
Sheng Ma 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Шицзячжуан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1
Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Наньтун Чжиюнь 0:3

Результаты матчей

Шицзячжуан
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 4 3 1 0 3 - 0 10
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ухань Три Таунс
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Шаньдун Тайшань
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Далянь Ифан
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Циндао Чжуннэн
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Шэньчжэнь
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Бэйцзин Гоань
 4 0 3 1 3 - 5 3
14.
Шицзячжуан
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Мэйчжоу Хакка
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Далянь Ифан
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Чанчунь Ятай
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Шанхай СИПГ
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шэньчжэнь
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ченду Беттер Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Бэйцзин Гоань
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Хэнань Цзянье
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Шицзячжуан
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Ухань Три Таунс
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Мэйчжоу Хакка
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Шанхай СИПГ
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Тянцзинь Тэда
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Чанчунь Ятай
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Мэйчжоу Хакка
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Шицзячжуан
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Циндао Чжуннэн
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Шаньдун Тайшань
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Бэйцзин Гоань
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Далянь Ифан
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 2 (1)
Тянцзинь Тэда Фарлей Роса 2 (1)
Наньтун Чжиюнь Балде Ромарио 2 (1)
Шанхай СИПГ Паулиньо Пауло 2 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 1
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 1
Шицзячжуан Жуков Георгий 1 1
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 2
Шэньчжэнь Алессандрини Ромен 2
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Шицзячжуан
    Ничья
    Наньтун Чжиюнь
    4.70
    3.28
    2.98
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шицзячжуан 0:0 Наньтун Чжиюнь онлайн

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