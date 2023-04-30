Тур: 4. Стадион: Cangzhou Stadium. Главный судья: Lei Zhang
0:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
10'
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
18
Xuchen
Yao
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
10
Junmin
Xu
25
Kang
Cao
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Xuchen YaoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Xinyu Liu1
-
25 Yue Zhang
-
22 Wei Wu
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
- Полузащитник
-
10 Junmin XuПолузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
20 Хуан ЦунПолузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
-
-
28 Gui Hong
-
3 Jie Wang
-
-
27 Wu Xu
-
5 Sheng Ma
-
30 Xiangbin Li
-
-
Главный тренер: David Patricio
История личных встреч
Шицзячжуан
Наньтун Чжиюнь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|1
|0.25
|Peng Wang III
|1
|0.25
|Овусу-Секьере Деабеас
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балде Ромарио
|2
|0.5
|Кастильо Роман
|1
|0.25
|Ming Yang Yang
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang III
|2
|0
|Шкорич Миле
|1
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Жуков Георгий
|1
|0
|Honglue Zhao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Yang Liu II
|1
|0
|Zihao Yan
|1
|0
|Qinhan Sun
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Junmin Xu
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Yeljan Shinar
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Xiangbin Li
|1
|0
|Sheng Ma
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Шицзячжуан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Шицзячжуан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Яньбянь Лонгдинг - Шицзячжуан 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шицзячжуан 3:3 Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1
Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Сычуань Цзюнью 2:0 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:0 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Наньтун Чжиюнь 0:3
Результаты матчей
Шицзячжуан
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Фарлей Роса
|2 (1)
|Наньтун Чжиюнь
|Балде Ромарио
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Паулиньо Пауло
|2 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|2 (1)
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 1
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 1
|Шицзячжуан
|Жуков Георгий
|1 1
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|2
|Шэньчжэнь
|Алессандрини Ромен
|2